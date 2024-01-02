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Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ребенок из Екатеринбурга спел песню Трубадура в «Бременских музыкантах»

Мальчик из Екатеринбурга спел за Трубадура в новом фильме «Бременские музыканты»

2 января 2024, 15:54
Фото: 1MI

Ребенок из Екатеринбурга спел песню Трубадура в «Бременских музыкантах»

Юный житель Екатеринбурга спел песню Трубадура в новом фильме про «Бременских музыкантов», который вышел в прокат 1 января. Мальчику 10 лет, его зовут Георгий Табуркин.

Он исполнил песню «Луч солнца золотого» вместе с актрисой Юлией Пересильд. И «Песню маме». Ее написал Максим Фадеев.

Ранее юный музыкант участвовал в «Голосе. Дети». Во время слепых прослушиваний к нему повернулись все жюри. Так певец оказался в команде Егора Крида.

Напомним, что ранее школьница из Екатеринбурга спела вместе с исполнительницей Anna Asti. Дуэт состоялся на концерте в «Экспо» в Екатеринбурге 3 декабря. Юная певица, Дарья Поздеева, учится в 11 классе.

Уроженец Нижнего Тагила спел в шоу «Голос» на Первом канале
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#Свободное время#Дети#Свердловская область#Песня#Егор Крид#Фильм#Мальчик#Максим Фадеев#Жюри#Голос#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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