Мальчик из Екатеринбурга спел за Трубадура в новом фильме «Бременские музыканты»

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Он исполнил песню «Луч солнца золотого» вместе с актрисой Юлией Пересильд. И «Песню маме». Ее написал Максим Фадеев.
Ранее юный музыкант участвовал в «Голосе. Дети». Во время слепых прослушиваний к нему повернулись все жюри. Так певец оказался в команде Егора Крида.
Напомним, что ранее школьница из Екатеринбурга спела вместе с исполнительницей Anna Asti. Дуэт состоялся на концерте в «Экспо» в Екатеринбурге 3 декабря. Юная певица, Дарья Поздеева, учится в 11 классе.