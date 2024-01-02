Мастера из Нижнего Тагила стали лучшими на всероссийской выставке

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Ею руководит Наталья Бисерова. В конкурсе участвуют 500 художников из 40 регионов страны. На конкурсе мастера представили набор для чайной сервировки стола. Об этом сообщает департамент информполитики.
Темой конкурса была охота. В набор тагильских мастеров вошли поднос с лаковой живописью, фарфоровые чайник, чайные пары, тарелки и подставки для горячего из уральского камня.
У нас высокий уровень живописи, современный дизайн росписи и форм. Победа — высокая оценка нашего мастерства, — отметила Наталья Бисерова.
Отмечается, что раньше Тагильская фарфоровая мастерская создала коллекцию предметов из фарфора с росписью по мотивам работ Михаила Врубеля. Экспозиция была организована в Третьяковской галерее.
Ранее сообщалось, что спортсменки Нижнего Тагила успешно выступили на соревнованиях по боксу.