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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Тагильские мастера победили на художественной выставке

Мастера из Нижнего Тагила стали лучшими на всероссийской выставке

2 января 2024, 12:06
Фото: Департамент информационной политики

Тагильские мастера победили на художественной выставке

Мастера Свердловской области получили приз на всероссийской выставке народных художественных промыслов. Победителем конкурса «Московский сокольничий» стала тагильская фарфоровая мастерская.

Ею руководит Наталья Бисерова. В конкурсе участвуют 500 художников из 40 регионов страны. На конкурсе мастера представили набор для чайной сервировки стола. Об этом сообщает департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики

Темой конкурса была охота. В набор тагильских мастеров вошли поднос с лаковой живописью, фарфоровые чайник, чайные пары, тарелки и подставки для горячего из уральского камня.

У нас высокий уровень живописи, современный дизайн росписи и форм. Победа — высокая оценка нашего мастерства, — отметила Наталья Бисерова.

Отмечается, что раньше Тагильская фарфоровая мастерская создала коллекцию предметов из фарфора с росписью по мотивам работ Михаила Врубеля. Экспозиция была организована в Третьяковской галерее.

Ранее сообщалось, что спортсменки Нижнего Тагила успешно выступили на соревнованиях по боксу.

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