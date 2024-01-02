Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2024 год

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:11
Обратившиеся в редакцию надеются, что об их проблеме услышат как можно больше людей, в числе которых будут ответственные лица. Создать резонанс вокруг информационного повода — вот одна из главных задач журналиста в таких ситуациях.
Начало года для семьи Бурухиных обернулось трагедией. После операции в Демидовской городской больнице умерла мама двоих детей и жена обратившегося в редакцию TagilCity.ru Андрея Бурухина. Тагильчанин рассказал нам историю о том, как простая медицинская манипуляция закончилась для его жены смертью. 35-летняя женщина умерла в больнице Екатеринбурга спустя несколько дней после того, как была прооперирована в Нижнем Тагиле. Тему, впервые поднятую на TagilCity.ru, расхватали другие источники, и она обрела широкий общественный резонанс.
Мужчина получает бесплатную помощь от юриста, разбирательство, в частности, экспертизы и суды, длятся до сих пор.
Следом за историей со Светланой Бурухиной на TagilCity.ru появился другой материал о возможных врачебных ошибках и трагических последствиях. На почту редакции написал Александр Чумак. Мужчина рассказал о смерти своей жены в стенах Городской больницы №1. Он также получил бесплатную помощь юриста.
В настоящее время в суде находится иск к медучреждению от детей и отца о компенсации морального вреда.
Еженедельно жители города жалуются в TagilCity.ru на запах выбросов: жалуются нам, поскольку желающих поднимать экологические проблемы в городе СМИ немного. Редакция учит читателей сообщать о таких случаях в ЕДДС. Благодаря этим сообщениям на ЕВРАЗ НТМК проводятся внеплановые проверки, которые призваны найти нарушения в работе и превышения показателей.
Постоянные читатели сайта знают, что мы проводим ежедневные замеры специальным прибором — газоанализатором, и нередко находим превышения ПДК веществ-загрязнителей, а также следим за показателями с постов УГМС.
В 2023 году в Свердловской области автомобилисты получали «помощь» от так называемых автоюристов. Компания «Новая линия», действующая в интересах пострадавших в ДТП, заключала договоры цессий с кабальными условиями. Они брали на себя право требовать компенсации ущерба с виновника, суммы в иных случаях превышали реальный ущерб в несколько десятков раз.
Редакция TagilCity.ru разбирала эту тему с юристами, а параллельно освещала ситуацию с пострадавшим от такого договора в Нижнем Тагиле. Мелкое ДТП обернулось многомесячной проблемой как для виновника «царапины на бампере», так и для самого пострадавшего.
Итогом освещения этой темы стало то, что иск о компенсации ущерба юристы забрали из суда.
В мае в соцсети TagilCity.ru написал житель Черноисточинска Андрей Ольховик. Он рассказал нам о том, что мужчина на Lexus пришел и застрелил щенка, который бегал на территории фермы и близ нее в компании других животных. Собака от полученной пули умерла на месте, алабаю по кличке Лорд было полгода. Эксклюзивное видео с кадрами с видеокамер посмотрели тысячи читателей.
Хозяин до сих пор добивается привлечения виновника к ответственности. Полиция проводила проверку, было возбуждено уголовное дело, совершена эксгумация и вскрытие, известно, что виновника также опрашивали и даже проводили следственные мероприятия. Разбирательство продолжается.
Не секрет, что у жителей поселка Горноуральский в связи с соседствующим одноименным агрокомплексом, есть проблемы с экологией. Уже много лет TagilCity.ru пишет о полях, на которые сливается жидкая фракция навоза. Предположительно, от этого страдают и деревья, и вода, куда уже проникает органика. Что говорить о постоянном запахе — на него жалуются ежедневно, кто-то уже привык. TagilCity.ru, пообщавшись с активистами, выпустил спецпроект о проблемах поселка, а также в еженедельном режиме реагировал на сообщения людей.
Как оказалось, в поселке есть и проблемы с ЖКХ. В редакцию TagilCity.ru обратилась местная жительница, которая пожаловалась на разрушающиеся дома, неблагоустроенные площадки и отсутствие асфальтированных пешеходных дорожек. Редакция общалась с директором управляющей компании, который разъяснил порядок работы с жильцами и счетами. Те, в свою очередь, проводят собрания, чтобы наладить вопрос с финансированием и приоритетными направлениями своих домов.
Жильцы Первомайского устали от беспредела, который творился в местной березовой роще. В июле 2023 года они пожаловались корреспондентам TagilCity.ru на то, что недобросовестные водители заезжали прямо на территорию лесопарковой зоны и портят благоустройство.
Итогом истории и публикация на сайте стало привлечение хулиганов к ответственности.
В началом СВО в адрес редакции обращаются участники СВО и члены их семей. Мы сделали мини-подборку самых запомнившихся.
В редакцию TagilCity.ru обратился молодой человек, получивший ранение в СВО. После долгой реабилитации в медицинских учреждениях у него потерялась справка особого образца, которая нужна для получения положенной выплаты в 3 миллиона рублей. После материала в редакцию TagilCity.ru обращались представители районных прокуратур: они узнали контакты молодого человека и пригласили его к себе. Помимо этого депутат Гордумы Максим Иванов также готов был взять случай в работу: такая ситуация случается не впервые.
Чем закончилась история — непонятно. Сам Андрей по семейным обстоятельствам уехал из города, а тем временем, срок получения выплаты у него заканчивался в декабре. На связь молодой человек не выходит.
К журналистам редакции TagilCity.ru обратилась родственница Кирилла, жителя поселка Висим под Нижним Тагилом. Женщина хотела осветить в СМИ ситуацию: солдат не может добиться медицинской помощи после ранения на СВО. В зону боевых действий Кирилл попал, подписав контракт с ЧВК, и поэтому не имеет официального статуса участника боевых действий. Материал вышел под самый Новый год, поэтому пока о результатах говорить рано.
Родители школьников в селе Покровское решили сразу же о своей проблеме сообщить в СМИ. Они пожаловались корреспондентам на то, что их детей в школе лишили горячего питания — отменили завтраки и обеды в столовой.
После публикации ситуацией заинтересовалась прокуратура Свердловской области. Вскоре питание, отсутствовавшее несколько недель, возобновили.
Жильцы дома по проспекту Мира много лет жаловались на зловонное соседство — в одной из квартир женщина, в надежде помогать животным, держала порядка 20 собак. Можно только представить, как мучались соседи.
После публикации проблема получила общественный резонанс. Тем временем, жильцы пошли в суд. 3 октября 2023 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила постановил убрать хвостатых из квартиры и провести дезинфекцию. Выполнить требования суда необходимо до 4 декабря 2023 года. Также судья запретил организатору «недоприюта» держать в квартире более 3 животных, в случае неисполнения условий, судебные приставы изымут всех животных и опечатают жилище.
С середины ноября редакция TagilCity.ru следит за развитием истории после ЧП с локомотивом ЕВРАЗ НТМК и поездом РЖД. Авария произошла 31 октября, в ней пострадал машинист, которого позже обвинили в этом инциденте. Однако, по информации собственных источников, к аварии привел не только человеческий фактор, но и 90-процентная изношенность всего вагонного парка. О произошедшем редакции TagilCity.ru рассказали коллеги машиниста.
28 декабря стало известно, что мужчину уволили по статье, подразумевающей причинение тяжких последствий. Такое решение об увольнении сотрудника с 30-летним стажем приняла комиссия ЕВРАЗ НТМК, проводившая расследование.
Жители поселка Северный в Нижнем Тагиле пожаловались в редакцию TagilCity.ru на сокращение маршрутов. По их мнению, они лишились мобильности, цены на перевозку в такси их не устраивают. В свою очередь, перевозчики в Тагиле говорят о нехватке кадров и росте цен на запчасти и расходники.
Как сообщили жители Северного, после публикации, а также после приезда на место телекамер, автобусы стали ходить немного чаще, однако коллапс с очередью на транспорт никуда не исчез. По всей видимости, нужны более решительные изменения в расписании.
К журналистам TagilCity.ru со своей проблемой обратился тагильчанин Алексей. Он рассказал о ситуации, в которую попала его девушка Екатерина. Оба молодых человека имеют инвалидность. Как утверждал Алексей, некие родственники хотят признать Екатерину недееспособной, присвоить ее пенсию и квартиру. Корреспондент пообщался со участниками конфликта, о чем появилась публикация на сайте.