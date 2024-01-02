Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2024 год

Не секрет, что у жителей поселка Горноуральский в связи с соседствующим одноименным агрокомплексом, есть проблемы с экологией. Уже много лет TagilCity.ru пишет о полях, на которые сливается жидкая фракция навоза. Предположительно, от этого страдают и деревья, и вода, куда уже проникает органика. Что говорить о постоянном запахе — на него жалуются ежедневно, кто-то уже привык. TagilCity.ru, пообщавшись с активистами, выпустил спецпроект о проблемах поселка, а также в еженедельном режиме реагировал на сообщения людей.