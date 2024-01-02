Один погиб, второй пострадал: в Челябинске жители запускали салюты прямо в квартирах

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Сразу на два вызова пришлось выезжать челябинским огнеборцам в новогоднюю ночь. На первом вызове погиб мужчина в квартире 5-этажного дома, он отравился продуктами горения. Во втором — ликвидировали пожар на балконе 4-этажного дома в отсутствие хозяев. В этих случаях были эвакуированы 19 человек, из них 5 детей. Предварительно установлено, что причинами возгорания в обоих случаях стал запуск фейерверка.
Специалисты МЧС предупреждают, запуск салюта можно выполнять только на оборудованных площадках и при соблюдении минимального расстояния от жилых домов — 30 метров.
Напоминаем, в Краснотурьинске целый район остался без электричества после запуска пиротехники вблизи линий ЛЭП.