Один погиб, второй пострадал: в Челябинске жители запускали салюты прямо в квартирах

Сразу на два вызова пришлось выезжать челябинским огнеборцам в новогоднюю ночь. На первом вызове погиб мужчина в квартире 5-этажного дома, он отравился продуктами горения. Во втором — ликвидировали пожар на балконе 4-этажного дома в отсутствие хозяев. В этих случаях были эвакуированы 19 человек, из них 5 детей. Предварительно установлено, что причинами возгорания в обоих случаях стал запуск фейерверка.