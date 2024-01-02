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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Спасенной от морозов собаке ищут хозяев в Нижнем Тагиле

«Она вся дрожит!»: спасенной от морозов собаке ищут хозяев в Нижнем Тагиле

2 января 2024, 13:36
Фото: «Бюро находок — Тагил»

Спасенной от морозов собаке ищут хозяев в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила пытаются пристроить в добрые руки собаку, которая замерзала в Ледовом городке.

По словам тагильчан, собака лежала там давно и сильно дрожала. Особенно тяжело ей приходилось по ночам, сообщается в паблике «Бюро находок — Тагил».

Может сможет кто забрать? Лежит давно, вся дрожит, ночью холодно, — пишут тагильчане.

В результате нашлись неравнодушные жители, которые забрали пса домой, но на время. Теперь они ищут животному постоянных хозяев.

Отогрелась, благодарно ходит за нами по дому. Пристраиваем, — сообщила тагильчанка Оксана.

Пользователи интернета написали Оксане слова благодарности за то, что она взяла собаку на передержку и предположили, что если бы не она, то собака бы уже замерзла насмерть.

Ранее в Екатеринбурге была спасена полярная сова из Красной книги.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Ледовый городок#Собака#Хозяева#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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