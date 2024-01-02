«Она вся дрожит!»: спасенной от морозов собаке ищут хозяев в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По словам тагильчан, собака лежала там давно и сильно дрожала. Особенно тяжело ей приходилось по ночам, сообщается в паблике «Бюро находок — Тагил».
Может сможет кто забрать? Лежит давно, вся дрожит, ночью холодно, — пишут тагильчане.
В результате нашлись неравнодушные жители, которые забрали пса домой, но на время. Теперь они ищут животному постоянных хозяев.
Отогрелась, благодарно ходит за нами по дому. Пристраиваем, — сообщила тагильчанка Оксана.
Пользователи интернета написали Оксане слова благодарности за то, что она взяла собаку на передержку и предположили, что если бы не она, то собака бы уже замерзла насмерть.
Ранее в Екатеринбурге была спасена полярная сова из Красной книги.