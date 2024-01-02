Отцепили вагон: ехать стоя пришлось пассажирам в фирменном поезде до Екатеринбурга

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Привязку билетов к посадочным местам отменили и пассажирам пришлось искать альтернативные места для поездки. Но так как билетов было продано больше, люди стояли в проходах. В некоторых вагонах происходили конфликты из-за занятых мест, ведь ехать в областной центр предстояло почти 4 часа. Случай произошел 2 января.
Теперь недовольные клиенты планируют обращаться в «Свердловскую пригородную компанию» с жалобой и требованием о возмещении компенсации. Перевозчик собрал контакты, обещав дать обратную связь, сообщает «КП-Челябинск».
Ранее сообщалось, 30 человек не смогли улететь из Екатеринбурга в Сочи из-за смены борта.