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Posted Сегодня, 17:12

Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Давка за сидячие места произошла в фирменном поезде до Екатеринбурга

Отцепили вагон: ехать стоя пришлось пассажирам в фирменном поезде до Екатеринбурга

2 января 2024, 17:12
Фото: 1MI

Давка за сидячие места произошла в фирменном поезде до Екатеринбурга

После подачи фирменного электропоезда «Орлан» в Челябинске, пассажиры не досчитались одного вагона.

Привязку билетов к посадочным местам отменили и пассажирам пришлось искать альтернативные места для поездки. Но так как билетов было продано больше, люди стояли в проходах. В некоторых вагонах происходили конфликты из-за занятых мест, ведь ехать в областной центр предстояло почти 4 часа. Случай произошел 2 января.

Теперь недовольные клиенты планируют обращаться в «Свердловскую пригородную компанию» с жалобой и требованием о возмещении компенсации. Перевозчик собрал контакты, обещав дать обратную связь, сообщает «КП-Челябинск».

Ранее сообщалось, 30 человек не смогли улететь из Екатеринбурга в Сочи из-за смены борта.

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#Общество#Происшествия#Транспорт#Александра Логинова#РЖД#Пассажиры#Челябинск#Люди#Екатеринбург
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