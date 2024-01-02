Отцепили вагон: ехать стоя пришлось пассажирам в фирменном поезде до Екатеринбурга

Привязку билетов к посадочным местам отменили и пассажирам пришлось искать альтернативные места для поездки. Но так как билетов было продано больше, люди стояли в проходах. В некоторых вагонах происходили конфликты из-за занятых мест, ведь ехать в областной центр предстояло почти 4 часа. Случай произошел 2 января.