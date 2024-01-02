tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В первые дни каникул на Урале задержаны первые два нетрезвых водителя

Первый пошел: ГИБДД выявила двух пьяных водителей в Свердловской области

2 января 2024, 07:41
Фото: 1MI

В первые дни каникул на Урале задержаны первые два нетрезвых водителя

Первые два случая управления автомобилем в нетрезвом состоянии зафиксированы в Свердловской области.

Нарушители проявили себя в Ивделе и Ирбите. Оба водителя прошли медицинскую экспертизу, результаты показали наличие алкоголя в крови — 0,993 и 0,556 мг/л. В первом случае гражданин отрицал факт употребления алкоголя, во втором — вел себя недружелюбно. Во всех случаях составлены соответствующие документы, мужчины от вождения отстранены.

Напоминаем о массовых проверках водителей области при участии сотрудников ГИБДД. Профилактический рейд продлится все новогодние каникулы.

11 тысяч нарушений ПДД выявил рейд в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Ушел в занос: по вине водителя пострадал 4-летний ребенок в Свердловской областиПеребегала дорогу перед авто: в Камышлове в ДТП погибла школьницаСпасли ремни безопасности: машина с тремя детьми угодила в ДТП в Нижней Туре
#Общество#Транспорт#Александра Логинова#Свердловская область#ГИБДД#Полиция#Ирбит#Задержание#Пьяный водитель#Пьяный#Ивдель#Нетрезвый мужчина#Екатеринбург#Нетрезвый водитель#Нетрезвое состояние#Нетрезвый
Подпишитесь
Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2024 год
Сегодня, 05:09
Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:00
Стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 15:45
Пьяные и без прав: в каникулы в Нижнем Тагиле пройдут круглосуточные рейды
Вчера, 16:05
Прогулки по Нижнему Тагилу. Театральная площадь
Вчера, 08:53
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
30 декабря 2023,, 12:04