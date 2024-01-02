Первый пошел: ГИБДД выявила двух пьяных водителей в Свердловской области

Нарушители проявили себя в Ивделе и Ирбите. Оба водителя прошли медицинскую экспертизу, результаты показали наличие алкоголя в крови — 0,993 и 0,556 мг/л. В первом случае гражданин отрицал факт употребления алкоголя, во втором — вел себя недружелюбно. Во всех случаях составлены соответствующие документы, мужчины от вождения отстранены.