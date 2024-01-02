Прогноз погоды: крепкие морозы ожидаются в Нижнем Тагиле 3 января

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
По сообщению метеослужбы, на фоне повышенной геомагнитной активности прогнозируется облачная, а до окончания каникул маловетренная погода, возможны порывы до 2 м/с. Подъем атмосферного давления до 748 мм рт. ст. придется на утро 3 января. Осадки ожидаются 4 и 5 января, пик снегопадов будет 4 числа. До окончания каникул небо будет чистое, без снега.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по области с ожиданием сильных морозов до -42 градусов. В связи с этим возможны обморожения, возникновения простудных заболеваний нарушения в работе систем газо-, электро- и теплоснабжения, а также затруднения в работе общественного транспорта. Не исключен риск отмены междугородных перевозок и задержки авиарейсов.