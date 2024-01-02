Прогноз погоды: крепкие морозы ожидаются в Нижнем Тагиле 3 января

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по области с ожиданием сильных морозов до -42 градусов. В связи с этим возможны обморожения, возникновения простудных заболеваний нарушения в работе систем газо-, электро- и теплоснабжения, а также затруднения в работе общественного транспорта. Не исключен риск отмены междугородных перевозок и задержки авиарейсов.