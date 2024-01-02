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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Сильные морозы прийдут на Урал в ночь со 2 на 3 января

Прогноз погоды: крепкие морозы ожидаются в Нижнем Тагиле 3 января

2 января 2024, 08:43
Фото: 1MI

Сильные морозы прийдут на Урал в ночь со 2 на 3 января

Утром 3 января в Нижний Тагил придут морозы до -31 градуса.

По сообщению метеослужбы, на фоне повышенной геомагнитной активности прогнозируется облачная, а до окончания каникул маловетренная погода, возможны порывы до 2 м/с. Подъем атмосферного давления до 748 мм рт. ст. придется на утро 3 января. Осадки ожидаются 4 и 5 января, пик снегопадов будет 4 числа. До окончания каникул небо будет чистое, без снега.

Прогноз погоды по Нижнему Тагилу на 3 дняПрогноз погоды по Нижнему Тагилу на 3 дня
Прогноз погоды по Нижнему Тагилу на 10 днейПрогноз погоды по Нижнему Тагилу на 10 дней
Прогноз погоды по Нижнему Тагилу на 10 днейПрогноз погоды по Нижнему Тагилу на 10 дней
Прогноз погоды по Нижнему Тагилу на 3 дня
Фото: Gismeteo.ru

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по области с ожиданием сильных морозов до -42 градусов. В связи с этим возможны обморожения, возникновения простудных заболеваний нарушения в работе систем газо-, электро- и теплоснабжения, а также затруднения в работе общественного транспорта. Не исключен риск отмены междугородных перевозок и задержки авиарейсов.

Из-за непогоды на Урале усилена работа медицинских и коммунальных служб
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