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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

На вокзале в Екатеринбурге обнаружен труп

Ребенок плакал возле трупа на вокзале в Екатеринбурге

2 января 2024, 11:18
Фото: «Злой Екб»

На вокзале в Екатеринбурге обнаружен труп

В Екатеринбурге на вокзале был обнаружен труп. Около него находился плачущий ребенок.

О произошедшем рассказали очевидцы, сообщается в паблике «Злой Екб».

По словам екатеринбурца, ему неизвестно, что произошло и есть ли в смерти этого человека признаки криминала.

Что известно на данный момент — был ребенок рядом в слезах, — пояснил очевидец.

Пользователи соцсетей предположили, что человека вряд ли убили, так как для входа на вокзал нужно пройти через рамки. А другие екатеринбуржцы высказались противоположным образом.

Он же лежит за забором. Плюс с правой стороны вокзала нет рамок и досмотра для входа в эту часть вокзала, — написали пользователи интернета.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле был найден мертвым пропавший отец 8-летнего мальчика. Он вышел из дома и не вернулся. Тело нашли в районе стадиона в поселке Старатель. Мужчине было 50 лет.

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