Ребенок плакал возле трупа на вокзале в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
О произошедшем рассказали очевидцы, сообщается в паблике «Злой Екб».
По словам екатеринбурца, ему неизвестно, что произошло и есть ли в смерти этого человека признаки криминала.
Что известно на данный момент — был ребенок рядом в слезах, — пояснил очевидец.
Пользователи соцсетей предположили, что человека вряд ли убили, так как для входа на вокзал нужно пройти через рамки. А другие екатеринбуржцы высказались противоположным образом.
Он же лежит за забором. Плюс с правой стороны вокзала нет рамок и досмотра для входа в эту часть вокзала, — написали пользователи интернета.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле был найден мертвым пропавший отец 8-летнего мальчика. Он вышел из дома и не вернулся. Тело нашли в районе стадиона в поселке Старатель. Мужчине было 50 лет.