«Снежные заносы и метель»: о похолодании предупредили жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Предупреждение разослали представители Управления автомобильных дорог по региону. В ведомстве отметили, что за последние сутки некоторых районах прошли небольшие снегопады. Зафиксировано резкое похолодание.
Теперь же свердловчан призывают готовиться к изморози, гололедице в виде снежного наката, снежным заносам. А в ночное время в регионе вероятна метель.
Отмечается, что за последние сутки на дорогах региона работало 334 единицы спецтехники. В это число входит 238 дорожных машин, 42 автогрейдера, 28 автомобилей с отвалом, 26 единиц прочей техники.
Для борьбы со скользкостью рабочие израсходовали 1638 кубометров пескосоляной смеси. Работы будут продолжены. Сообщать о нечищеных дорожных участках можно по телефону: (343) 261-79-83.
Ранее сообщалось, что 3 декабря в Нижнем Тагиле будет морозно: до -31 градуса.