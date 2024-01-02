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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Об измороси на дорогах предупредили жителей Свердловской области

«Снежные заносы и метель»: о похолодании предупредили жителей Свердловской области

2 января 2024, 12:17
Фото: 1MI

Об измороси на дорогах предупредили жителей Свердловской области

О непогоде предупредили жителей Свердловской области. В регионе прогнозируется резкое похолодание и изморозь на дорогах.

Предупреждение разослали представители Управления автомобильных дорог по региону. В ведомстве отметили, что за последние сутки некоторых районах прошли небольшие снегопады. Зафиксировано резкое похолодание.

Теперь же свердловчан призывают готовиться к изморози, гололедице в виде снежного наката, снежным заносам. А в ночное время в регионе вероятна метель.

Отмечается, что за последние сутки на дорогах региона работало 334 единицы спецтехники. В это число входит 238 дорожных машин, 42 автогрейдера, 28 автомобилей с отвалом, 26 единиц прочей техники.

Для борьбы со скользкостью рабочие израсходовали 1638 кубометров пескосоляной смеси. Работы будут продолжены. Сообщать о нечищеных дорожных участках можно по телефону: (343) 261-79-83.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в Нижнем Тагиле будет морозно: до -31 градуса.

40-градусные морозы добрались до Свердловской области
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#Свердловская область#Гололед#Похолодание#Предупреждение#Окружающая среда#Снегопады#Непогода#Спецтехника#Метель#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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