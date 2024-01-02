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Собаки потерялись после запуска фейерверков в Нижнем Тагиле

Собаки потерялись после запуска салютов в Нижнем Тагиле

2 января 2024, 15:19
Фото: 1MI

Собаки потерялись после запуска фейерверков в Нижнем Тагиле

В пабликах Нижнего Тагила, посвященных жизни четвероногих, стали появляться публикации о многочисленных потеряшках в новогоднюю ночь. Мы собрали несколько рекомендаций специалистов как уберечь домашнего питомца от стресса из-за запусков салютов.

С началом массовых гуляний многие забывают, что домашние животные подвержены серьезному стрессу при запусках салюта, взрывах хлопушек и петард. Кого-то находят, а кто-то теряется безвозвратно. Чтобы не оплакивать потерю и не сбиваться в поиске хвостатого, специалисты-кинологи советуют перед запуском салюта позаботиться о своих питомцах. Животные плохо переносят резкие громкие звуки с яркими вспышками света, для них это серьезный, возможно непоправимый стресс.

Помню еще студентом отмечали Новый Год в большой компании с друзьями. После речи Президента традиционно вышли подышать, взяли выгулять собаку друзей — добермана. Когда в соседнем квартале начался салют, собака потеряла рассудок, сорвалась с поводка и убежала. Найти ее так и не смогли. Я этот случай запомнил на всю жизнь. Знаю, что родители друга, так больше никого и не смогли завести, — рассказывает Андрей.

Собака, проявляя любопытство, может понестись за петардой. Последствия такой встречи могут быть печальными. Перед запуском салюта желательно оставить питомца в безопасном месте. Также рекомендуется организовать выгул животного заранее.

Живем на седьмом этаже, окна выходят на разные стороны дома, у нас молодая кошка. Даже она очень нервничала от хлопков на улице, — делится читательница Ирина.

МЧС напоминает, по правилам безопасности необходимо выдержать минимальную дистанцию от жилой постройки в 150 метров. Распространенная высота полета заряда составляет от 12 до 15 метров. Это соответствует уровню 5-6 этажа многоквартирного дома. Изделия помощнее разрываются на высоте 20 метров, т.е. 7-8 этаж высотки. При несоблюдении безопасной дистанции, взрывы будут происходить перед окнами соседей с верхних этажей, которые точно не будут рады такому, хоть и бесплатному празднику.

Собрался выгулять нашего песеля, а люди как сошли с ума с салютами. Даже из подъезда вывести не смог его, — рассказывает Евгений.

При запуске фейерверка желательно выбрать отдаленный от многоэтажки участок и убедиться, что рядом нет людей, выгуливающих домашнее животное.

Мы опубликовали фотографии потеряшек. Возможно «бумеранг добра» поможет им вернуться домой.

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Фото: Собачники Нижнего Тагила

Напоминаем, в новогоднюю ночь в Челябинске произошла трагедия из-за пуска салюта — погиб мужчина. А в Краснотурьинске целый район остался без электричества.

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