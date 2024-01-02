Собаки потерялись после запуска салютов в Нижнем Тагиле

С началом массовых гуляний многие забывают, что домашние животные подвержены серьезному стрессу при запусках салюта, взрывах хлопушек и петард. Кого-то находят, а кто-то теряется безвозвратно. Чтобы не оплакивать потерю и не сбиваться в поиске хвостатого, специалисты-кинологи советуют перед запуском салюта позаботиться о своих питомцах. Животные плохо переносят резкие громкие звуки с яркими вспышками света, для них это серьезный, возможно непоправимый стресс.