Сотни екатеринбуржцев устроили забег по городу 1 января

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В этом году бежали горожане не общей группой, а отдельными компаниями. Наиболее массовой из всех стала группа «Забега обещаний». Мероприятие проводится не только в Екатеринбурге.
Его «фишкой» является то, что на нагрудном номере обязательно пишется «желание» на новый год. Это могут быть любые желания — от найти работу, до купить квартиру в центре Москвы.
Традиционные забеги проводятся уже не первый год.
Напомним, 31 декабря 2023 года в Екатеринбурге состоялся ежегодный забег Дедов Морозов. Из одежды в этот раз на участниках были надеты красные шорты и шапки.