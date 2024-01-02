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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:17

Сотни жителей Екатеринбурга пробежали по улицам Екатеринбурга

Сотни екатеринбуржцев устроили забег по городу 1 января

2 января 2024, 08:16
Фото: 1MI

Сотни жителей Екатеринбурга пробежали по улицам Екатеринбурга

Забег сторонников здорового образа жизни состоялся в Екатеринбурге 1 января. На улицы вышли сотни жителей города самых разных возрастов.

В этом году бежали горожане не общей группой, а отдельными компаниями. Наиболее массовой из всех стала группа «Забега обещаний». Мероприятие проводится не только в Екатеринбурге.

Его «фишкой» является то, что на нагрудном номере обязательно пишется «желание» на новый год. Это могут быть любые желания — от найти работу, до купить квартиру в центре Москвы.

Традиционные забеги проводятся уже не первый год.

Напомним, 31 декабря 2023 года в Екатеринбурге состоялся ежегодный забег Дедов Морозов. Из одежды в этот раз на участниках были надеты красные шорты и шапки.

#Свободное время#Новый год#Спортсмены#Бег#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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