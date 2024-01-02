Спасли ремни безопасности: машина с тремя детьми угодила в ДТП в Нижней Туре

В салоне «Нивы» находились трое детей, самому младшему из них 6 лет. Все они остались живы и избежали серьезных травм благодаря применению ремней безопасности. После осмотра медицинскими работниками отпущены домой. Пассажирка «Шанса» получила травмы, но госпитализация не понадобилась.