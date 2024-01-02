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Updated Сегодня, 07:02

Из-за невнимательности водителя трое детей попали в ДТП на Урале

Спасли ремни безопасности: машина с тремя детьми угодила в ДТП в Нижней Туре

2 января 2024, 07:02
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Из-за невнимательности водителя трое детей попали в ДТП на Урале

Три автомобиля повреждены, четверо пассажиров пострадали при столкновении на перекрестке трассы «Нижняя Ту­ра-Качканар».

ДТП произошло 31 декабря 2023 года в 14:05. Водитель легковушки «ЗАЗ Шанс» не предоставил преимущество «Ниве Шевроле», двигающейся по главной дороге. В результате отечественный автомобиль отбросило на иномарку Mitsu­bishi Lancer, ожидающий своей очереди проезда.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В салоне «Нивы» находились трое детей, самому младшему из них 6 лет. Все они остались живы и избежали серьезных травм благодаря применению ремней безопасности. После осмотра медицинскими работниками отпущены домой. Пассажирка «Шанса» получила травмы, но госпитализация не понадобилась.

Сотрудники полиции проводят расследование.

Напоминаем, на дорогах Свердловской области проводятся профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. В связи с неблагоприятными дорожными условиями — снег и гололед, Госавтоинспекция рекомендует внимательно выбирать скорость, не совершать резких​ маневров. В​ условиях ограниченной видимости​ необходимо применять противотуманные фары.

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