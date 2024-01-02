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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Участники СВО записали видеопоздравление жителям Нижнего Тагила

Тагильские бойцы прямо с передовой СВО передали свое поздравление с Новым Годом

2 января 2024, 10:08
Фото: 1MI

Участники СВО записали видеопоздравление жителям Нижнего Тагила

Свое обращение тагильские участники специальной военной операции записали на видео.

В нем на фоне окоп и флага Российской Федерации бойцы адресовали свои сердечные слова всем жителям родного города.

Желаем всем благополучия здоровья, а также всем матерям, женам, сестрам дождаться своих мужей, сыновей и братьев целыми и невредимыми. С новым годом! Победа будет за нами! Ура! — сказали бойцы из Нижнего Тагила.

Видеозапись появилась накануне Нового Года в социальной сети в группе, оказывающей поддержку и гуманитарную помощь бойцам на линии фронта и проходящим реабилитацию в госпиталях.

Ранее фронтовикам свое поздравление отправили воспитанники детского сада №30 МАДОУ «Радость».

Фото: Вместе-Мы-Сила Жёны-Нижнего-Тагила

Дети совместно с педагогами оформили свои теплые пожелания в виде в виде новогодней елки.

В доставке очередной партии посылок на СВО из Нижнего Тагила помогли башкирские водители. У тагильского грузовика по пути следования из-за мороза отказал генератор.

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