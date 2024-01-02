Тагильские бойцы прямо с передовой СВО передали свое поздравление с Новым Годом

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В нем на фоне окоп и флага Российской Федерации бойцы адресовали свои сердечные слова всем жителям родного города.
Желаем всем благополучия здоровья, а также всем матерям, женам, сестрам дождаться своих мужей, сыновей и братьев целыми и невредимыми. С новым годом! Победа будет за нами! Ура! — сказали бойцы из Нижнего Тагила.
Видеозапись появилась накануне Нового Года в социальной сети в группе, оказывающей поддержку и гуманитарную помощь бойцам на линии фронта и проходящим реабилитацию в госпиталях.
Ранее фронтовикам свое поздравление отправили воспитанники детского сада №30 МАДОУ «Радость».
Дети совместно с педагогами оформили свои теплые пожелания в виде в виде новогодней елки.
В доставке очередной партии посылок на СВО из Нижнего Тагила помогли башкирские водители. У тагильского грузовика по пути следования из-за мороза отказал генератор.