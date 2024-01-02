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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Екатеринбург вошел в число популярных направлений для туристов-одиночек

Туристы-одиночки любят отдыхать в Екатеринбурге

2 января 2024, 16:26
Фото: 1MI

Екатеринбург вошел в число популярных направлений для туристов-одиночек

В январе Екатеринбург вошел в топ городов, которые пользуются спросом у туристов.

Это следует из исследования российского сервиса бронирования жилья (квартир и гостиниц) ТВИЛ.РУ.

На первом месте расположились Москва и Сочи с 16% бронирований, сделанных одним человеком. Далее места распределились так: Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Краснодар, Ялта, Красная Поляна.

Екатеринбург оказался на восьмом месте среди туристов-одиночек. Исследование было приурочено ко Дню интровертов.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область приехали толпы туристов. Это около 300 тысяч человек со всех регионов России. Большая их часть из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также ранее разывались курорты, на которых больше всего любят отдыхать жители Свердловской области. Это Роза Хутор, Красная Поляна, Лаура, Банное и Абзаково.

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#Общество#Свердловская область#Москва#Туризм#Санкт-Петербург#Сочи#Владивосток#Путешествия#Казань#Исследования#Исследование#Краснодар#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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