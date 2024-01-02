Туристы-одиночки любят отдыхать в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Это следует из исследования российского сервиса бронирования жилья (квартир и гостиниц) ТВИЛ.РУ.
На первом месте расположились Москва и Сочи с 16% бронирований, сделанных одним человеком. Далее места распределились так: Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Краснодар, Ялта, Красная Поляна.
Екатеринбург оказался на восьмом месте среди туристов-одиночек. Исследование было приурочено ко Дню интровертов.
Ранее сообщалось, что в Свердловскую область приехали толпы туристов. Это около 300 тысяч человек со всех регионов России. Большая их часть из Москвы и Санкт-Петербурга.
Также ранее разывались курорты, на которых больше всего любят отдыхать жители Свердловской области. Это Роза Хутор, Красная Поляна, Лаура, Банное и Абзаково.