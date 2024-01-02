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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Дети некоторых сотрудников УВЗ в Нижнем Тагиле не смогли попасть на елку

«Ушли со слезами»: дети работников УВЗ в Нижнем Тагиле не попали на елку

2 января 2024, 11:59
Фото: Midjourney

Дети некоторых сотрудников УВЗ в Нижнем Тагиле не смогли попасть на елку

На новогоднее представление не попали некоторые дети работников УВЗ в Нижнем Тагиле. Они ушли домой со слезами на глазах.

Пригласительные работникам завода выдали на елку в ДК имени Окунева. Пригласительные действовали только на детей, а для взрослых необходимо было покупать билеты.

Те сотрудники, которые решили приобрести билеты прямо перед представлением, не смогли попасть на мероприятие, так как свободных мест уже не было. Об этом сообщают «Все новости».

В результате некоторые дети, настроившиеся посмотреть новогоднее шоу, не смогли попасть на праздник. Им пришлось уйти домой. Об этом рассказала мама одного из малышей Мария. По ее словам, это произошло впервые. Годами ранее купить билеты можно было прямо перед шоу — никаких проблем не возникало.

Мелким шрифтом было написано, что родителям необходимо приобрести билет заранее. «Заранее» — понятие растяжимое, — жалуется Мария.

По словам Марии, в такой же ситуации, что ее семья, оказалось еще несколько малышей и их родителей. Все они постояли на морозе и вынуждены были разойтись по домам. Также родительница рассказала, что дети были нарядные, девочки — в праздничных платьях. Домой они уходили со слезами.

Ранее сообщалось, что родители сдали по 400 рублей на несуществующий праздник в школе №181 Екатеринбурга. Праздник должны были организовать для учеников начальных классов. Однако никакого шоу не было.

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