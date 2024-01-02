«Ушли со слезами»: дети работников УВЗ в Нижнем Тагиле не попали на елку

По словам Марии, в такой же ситуации, что ее семья, оказалось еще несколько малышей и их родителей. Все они постояли на морозе и вынуждены были разойтись по домам. Также родительница рассказала, что дети были нарядные, девочки — в праздничных платьях. Домой они уходили со слезами.