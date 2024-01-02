В единый тариф в Екатеринбурге внесены еще 12 станций: список

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
При этом ранее стоимость поездок на некоторых маршрутах достигала 170 рублей.
Теперь за 37 рублей можно уехать из Екатеринбурга на следующие станции:
В департаменте информполитики Свердловской области отмечают, что такой подход позволяет сделать электрички частью городской среды и уменьшить нагрузку на дороги.
Напомним, ранее в Екатеринбурге была изменена нумерация маршрутов. Теперь общественный транспорт курсирует под новыми номерами.