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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Еще 12 станций добавлены в единый тариф в Екатеринбурге
Еще 12 станций добавлены в единый тариф в Екатеринбурге
Фото: 1MI

В единый тариф в Екатеринбурге внесены еще 12 станций: список

2 января 2024, 07:10

Еще 12 станций добавлены в единый тариф в Екатеринбурге

Теперь из Екатеринбурга можно добраться за 37 рублей еще до 12 станций. Соответствующее постановление действует с 1 января 2024 года.

При этом ранее стоимость поездок на некоторых маршрутах достигала 170 рублей.

Теперь за 37 рублей можно уехать из Екатеринбурга на следующие станции:

  • Арамиль;
  • Исеть;
  • Кедровка;
  • Решеты;
  • 479 км;
  • Белоярская застава;
  • Бобровка;
  • Будка;
  • Верхняя Пышма. Музей;
  • Гать;
  • Мельница;
  • Липовая.

В департаменте информполитики Свердловской области отмечают, что такой подход позволяет сделать электрички частью городской среды и уменьшить нагрузку на дороги.

Напомним, ранее в Екатеринбурге была изменена нумерация маршрутов. Теперь общественный транспорт курсирует под новыми номерами.

#Транспорт#Цены#Проезд#Люди#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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