В Екатеринбурге женщина приставала к автомобилистам на парковке

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Очевидцы рассказали, что женщина заходила в чужие машины и садилась на задние сидения. Они сняли произошедшее на видео, пишет Е1.
Изначально она залезла в машину к молодой паре, которые не закрыли машину и ушли на пункт Wildberries. Ее достали с большим трудом, вцепилась не по-детски, — рассказала екатеринбурженка Мария.
Когда мимо проехал другой автомобиль, женщина залезла и в его салон. Также она сломала зеркало в транспортном средстве.
Очевидцы утверждают, что женщине примерно лет 30. Она одета прилично. Водители обратились в полицию.
Ранее сообщалось, что машина загорелась на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле. Она находилась на автозапуске. Потушить пожар хозяину авто помогли соседи. Соседние автомобили не пострадали.