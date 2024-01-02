tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Женщина залезала в чужие автомобили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина приставала к автомобилистам на парковке

2 января 2024, 15:05
Фото: Midjourney

Женщина залезала в чужие автомобили в Екатеринбурге

На Уралмаше в Екатеринбурге неизвестная женщина лазила по чужим автомобилям. Водителям пришлось обращаться в полицию.

Очевидцы рассказали, что женщина заходила в чужие машины и садилась на задние сидения. Они сняли произошедшее на видео, пишет Е1.

Изначально она залезла в машину к молодой паре, которые не закрыли машину и ушли на пункт Wildberries. Ее достали с большим трудом, вцепилась не по-детски, — рассказала екатеринбурженка Мария.

Когда мимо проехал другой автомобиль, женщина залезла и в его салон. Также она сломала зеркало в транспортном средстве.

Очевидцы утверждают, что женщине примерно лет 30. Она одета прилично. Водители обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что машина загорелась на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле. Она находилась на автозапуске. Потушить пожар хозяину авто помогли соседи. Соседние автомобили не пострадали.

Женщина в «белой горячке» прыгнула в окно с сыном в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина и ребенок едва не замерзли на улице. У них не было одеждыЕще одна женщина решила побороться за пост президента на будущих выборах
#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Женщина#Парковка#Уралмаш#Машины#Екатеринбург#Автомобилисты#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2024 год
Сегодня, 05:09
Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:00
Стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 15:45
Пьяные и без прав: в каникулы в Нижнем Тагиле пройдут круглосуточные рейды
Вчера, 16:05
Прогулки по Нижнему Тагилу. Театральная площадь
Вчера, 08:53
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
30 декабря 2023,, 12:04