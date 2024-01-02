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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В Екатеринбурге из мусорного бака спасли щенка стаффордширского бультерьера

В Екатеринубрге в мусорном пакете на помойке нашли новорожденного щенка

2 января 2024, 09:45
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге из мусорного бака спасли щенка стаффордширского бультерьера

В октябре прошлого года в столице Урала, в жилом комплексе «Мир Труд Май» одна из местных жительниц нашла маленького, только родившегося щенка, кто-то выбросил его в мусорный бак. Женщина смогла услышать слабый писк животного, позвав прохожего, они смогли вытащить щенка из мусорного пакета

Чуть позже удалось найти хозяйку малыша, она сказала что выкинул пса, потому что думала он мертв. Сейчас щенок породы стаффордширский бультерьер находится у волонтеров. Четвераногому уже ищут новый дом. Назвали щенка — Зевс.

Зевсу требуется заботливая семья, которая будет готова заботиться о нем. У щенка была обнаружена еще одна проблема — врожденная аномалия развития суставов задних ножек, но с ней возможно справиться при должном уходе.

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#Свердловская область#Волонтеры#Спасение#Собака#Щенок#Екатеринбург#Артем Карнаухов
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