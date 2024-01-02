В Екатеринубрге в мусорном пакете на помойке нашли новорожденного щенка

Чуть позже удалось найти хозяйку малыша, она сказала что выкинул пса, потому что думала он мертв. Сейчас щенок породы стаффордширский бультерьер находится у волонтеров. Четвераногому уже ищут новый дом. Назвали щенка — Зевс.



Зевсу требуется заботливая семья, которая будет готова заботиться о нем. У щенка была обнаружена еще одна проблема — врожденная аномалия развития суставов задних ножек, но с ней возможно справиться при должном уходе.