tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

После травмы ребенка в Карпинске закрыли горку

В Карпинске закрыли горку после занозы в попе ребенка

2 января 2024, 16:01
Фото: 1MI

После травмы ребенка в Карпинске закрыли горку

В Карпинске была закрыта горка, на которой ребенок получил занозу в ягодицу.

Мальчика в больнице навестил глава Карпинска Андрей Клопов. Он рассказал, что сейчас мальчик в порядке, пишет Ура.ру.

Он известный у нас в городе паренек: занимается спортом — хоккеем, лыжами, на очень хорошем счету. Мы подарили ему сладкие подарки к Новому году, — добавил мэр города.

Саму же горку закрыли, а следователи организовали проверку после этого происшествия. Они найдут виновных в этом инциденте, чтобы наказать их.

В тоже время для детей продолжают работать другие горки в ледовом городке.

Напомним, что пострадавшему ребенку 12 лет. Занозу он получил 30 декабря. Она попала ему в ягодицу. Расследование этого дела на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В Екатеринбурге детсад обвинили в халатности после смерти ребенка на горке
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге детсад заплатит 4,4 млн рублей семье погибшей на горке девочкиВ Екатеринбурге семья удушившейся на горке девочки требует от садика 13 миллионовРебенок чуть не травмировался на разрушенной вандалами горке в Нижнем Тагиле
#Спорт#Ребенок#Больница#Дети#Мэр#Карпинск#Ледовый городок#Горка#СК РФ#Екатеринбург#Происшествие#Дарья Сорокина#Заноза
Подпишитесь
Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2024 год
Сегодня, 05:09
Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:00
Стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 15:45
Пьяные и без прав: в каникулы в Нижнем Тагиле пройдут круглосуточные рейды
Вчера, 16:05
Прогулки по Нижнему Тагилу. Театральная площадь
Вчера, 08:53
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
30 декабря 2023,, 12:04