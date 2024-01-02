В Карпинске закрыли горку после занозы в попе ребенка

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Мальчика в больнице навестил глава Карпинска Андрей Клопов. Он рассказал, что сейчас мальчик в порядке, пишет Ура.ру.
Он известный у нас в городе паренек: занимается спортом — хоккеем, лыжами, на очень хорошем счету. Мы подарили ему сладкие подарки к Новому году, — добавил мэр города.
Саму же горку закрыли, а следователи организовали проверку после этого происшествия. Они найдут виновных в этом инциденте, чтобы наказать их.
В тоже время для детей продолжают работать другие горки в ледовом городке.
Напомним, что пострадавшему ребенку 12 лет. Занозу он получил 30 декабря. Она попала ему в ягодицу. Расследование этого дела на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.