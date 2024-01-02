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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Жители Екатеринбурга столпились в очередь к «Баден-Бадену»

Во время морозов жители Екатеринбурга столпились в очереди в бассейн

2 января 2024, 16:45
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга столпились в очередь к «Баден-Бадену»

В мороз -25 градусов жители Екатеринбурга выстроились в очереди к термальному комплексу «Баден-Баден», который находится на Уктусе.

Очередь растянулась по всему холлу и выходила на улицу, пишет Е1.

Представители бассейна отметили, что очереди у них были только с утра. праздники для них это обычная ситуация. Вместиться в комплекс может до 400 человек.

Очередь на улице стояла от силы минут десять. В настоящий момент очереди на улице нет. Ожидание от момента входа в комплекс до момента оплаты на кассе составляет примерно 15 минут, — добавили в администрации.

Также здесь уточнили, что ожидающие уже находятся внутри здания.

Ранее сообщалось, что в свердловских банях 31 декабря наблюдался ажиотаж.

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#Общество#Свердловская область#Праздники#Бассейн#Мороз#Уктус#Екатеринбург#Очереди#Баден-Баден#Дарья Сорокина#Толпы
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