Во время морозов жители Екатеринбурга столпились в очереди в бассейн

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Очередь растянулась по всему холлу и выходила на улицу, пишет Е1.
Представители бассейна отметили, что очереди у них были только с утра. праздники для них это обычная ситуация. Вместиться в комплекс может до 400 человек.
Очередь на улице стояла от силы минут десять. В настоящий момент очереди на улице нет. Ожидание от момента входа в комплекс до момента оплаты на кассе составляет примерно 15 минут, — добавили в администрации.
Также здесь уточнили, что ожидающие уже находятся внутри здания.
Ранее сообщалось, что в свердловских банях 31 декабря наблюдался ажиотаж.