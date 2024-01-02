Жена и дочь погибшего в ДТП под Нижним Тагилом Героя России находятся в коме

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По словам знакомых семьи, дочь погибшего госпитализирована в Нижний Тагил. У нее сотрясение мозга и перелом таза. Супругу Евгения доставили в Екатеринбург, пишет Е1.
Пока что дата похорон остается неизвестной. Тело Евгения находится в морге и решается вопрос о том, как его оттуда забрать. Товарищ Евгения Сергей добавил, что похороны, вероятно, пройдут в Гарях.
Евгений Бушмалев в 1999 году участвовал во второй чеченской войне. Тогда же ему присвоено звание Героя России и вручена медаль «Золотая Звезда». В день аварии семья ехала праздновать новый год.
Напомним, авария случилась 30 декабря на Серовском тракте. Водитель иномарки решил обогнать впереди идущий автомобиль, но на встречной полосе столкнулся с «ВАЗом». Водители обоих легковых авто скончались на месте.