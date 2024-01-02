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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Стало известно о состоянии семьи погибшего в ДТП под Нижним Тагилом Героя России

Жена и дочь погибшего в ДТП под Нижним Тагилом Героя России находятся в коме

2 января 2024, 08:59
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Стало известно о состоянии семьи погибшего в ДТП под Нижним Тагилом Героя России

Супруга и 21-летняя дочь погибшего в ДТП под Нижним Тагилом Евгения Бушмелева пока не вышли из комы. Сам погибший Евгений Бушмелев был Героем России.

По словам знакомых семьи, дочь погибшего госпитализирована в Нижний Тагил. У нее сотрясение мозга и перелом таза. Супругу Евгения доставили в Екатеринбург, пишет Е1.

Пока что дата похорон остается неизвестной. Тело Евгения находится в морге и решается вопрос о том, как его оттуда забрать. Товарищ Евгения Сергей добавил, что похороны, вероятно, пройдут в Гарях.

Евгений Бушмалев в 1999 году участвовал во второй чеченской войне. Тогда же ему присвоено звание Героя России и вручена медаль «Золотая Звезда». В день аварии семья ехала праздновать новый год.

Напомним, авария случилась 30 декабря на Серовском тракте. Водитель иномарки решил обогнать впереди идущий автомобиль, но на встречной полосе столкнулся с «ВАЗом». Водители обоих легковых авто скончались на месте.

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