Житель Екатеринбурга добился отмены странного штрафа за перевозку ребенка

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Все из-за роста мальчика, он составлял менее 150 сантиметров поэтому ремень проходил по его лицу. Сам водителей с такой формулировкой не смог согласиться, поэтому решил обжаловать штраф. В результате в ведомстве пришли к выводу, что коллеги допустили ошибку.
В документе, который отменяет постановление инспектора дорожно-постовой службы, указано, что отменить его следует в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Также там сказано, что жалобу водителя необходимо удовлетворить.
В ГИБДД напоминают, что перевозка детей должна осуществляться в соответствии с правилами и рекомендациями, чтобы обеспечить их безопасность. Необходимо использовать специальные детские автокресла, правильно устанавливать их в автомобиле и пристегивать ребенка ремнями безопасности. Правильная перевозка детей помогает снизить риск получения серьезных травм или гибели в случае аварии.