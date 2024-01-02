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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В Екатеринбурге местный житель отменил штраф за неправильную перевозку ребенка

Житель Екатеринбурга добился отмены странного штрафа за перевозку ребенка

2 января 2024, 07:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге местный житель отменил штраф за неправильную перевозку ребенка

У жителя Екатеринбурга Сергея получилось опротестовать штраф в размере 3 тысяч рублей, который ему выписали за неправильную, по мнению инспектора ГИБДД, перевозку ребенка. Школьник был пристегнут обычным ремнем безопасности, а должен находится в специальном кресле.

Все из-за роста мальчика, он составлял менее 150 сантиметров поэтому ремень проходил по его лицу. Сам водителей с такой формулировкой не смог согласиться, поэтому решил обжаловать штраф. В результате в ведомстве пришли к выводу, что коллеги допустили ошибку.

В документе, который отменяет постановление инспектора дорожно-постовой службы, указано, что отменить его следует в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Также там сказано, что жалобу водителя необходимо удовлетворить.

В ГИБДД напоминают, что перевозка детей должна осуществляться в соответствии с правилами и рекомендациями, чтобы обеспечить их безопасность. Необходимо использовать специальные детские автокресла, правильно устанавливать их в автомобиле и пристегивать ребенка ремнями безопасности. Правильная перевозка детей помогает снизить риск получения серьезных травм или гибели в случае аварии.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#ГИБДД#Штраф#Жалоба#Инспектор ГИБДД#Екатеринбург#Артем Карнаухов
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