Житель Екатеринбурга добился отмены странного штрафа за перевозку ребенка

Все из-за роста мальчика, он составлял менее 150 сантиметров поэтому ремень проходил по его лицу. Сам водителей с такой формулировкой не смог согласиться, поэтому решил обжаловать штраф. В результате в ведомстве пришли к выводу, что коллеги допустили ошибку.



В документе, который отменяет постановление инспектора дорожно-постовой службы, указано, что отменить его следует в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Также там сказано, что жалобу водителя необходимо удовлетворить.