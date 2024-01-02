Жизнь после праздников: треть свердловчан скучает по своей работе

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Жителям «миллионника» проще вернуться к работе, если они любят свое дело. Такого мнения придерживаются треть опрошенных, сообщает «КП-Екатеринбург». Для 54% требуются определенные усилия для выхода на работу после праздников. 35% респондентов испытывают стресс и потребность в адаптации после новогодних каникул.
Среди компаний, готовых смягчить для работника процесс перехода насчитывается всего 1%. Среди распространенных практик по абилитации встречаются медитации, спорт, сон, отдых, общение со семьей и самовнушение. Часть респондентов считают, что может помочь спиртное или фармакологические средства. 3% жителей выходят на «рабочие обороты» плавно.
Тем не менее 22% горожан оставляют все как есть, а десятая часть погружается в процесс с головой. Треть опрошенных считают микроклимат в коллективе благоприятным и даже скучают по работе.
Ранее TagilCity.ru писала о советах по сохранению фигуры в новогодние каникулы.