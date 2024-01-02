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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Треть свердловчан скучает по работе в период каникул

Жизнь после праздников: треть свердловчан скучает по своей работе

2 января 2024, 16:10
Фото: Midjourney

Треть свердловчан скучает по работе в период каникул

Новогодние каникулы в стране в самом разгаре и впереди еще почти целая неделя отдыха. Как жители Свердловской области будут возвращаться к трудовой деятельности, поговорим ниже.

Жителям «миллионника» проще вернуться к работе, если они любят свое дело. Такого мнения придерживаются треть опрошенных, сообщает «КП-Екатеринбург». Для 54% требуются определенные усилия для выхода на работу после праздников. 35% респондентов испытывают стресс и потребность в адаптации после новогодних каникул.

Среди компаний, готовых смягчить для работника процесс перехода насчитывается всего 1%. Среди распространенных практик по абилитации встречаются медитации, спорт, сон, отдых, общение со семьей и самовнушение. Часть респондентов считают, что может помочь спиртное или фармакологические средства. 3% жителей выходят на «рабочие обороты» плавно.

Тем не менее 22% горожан оставляют все как есть, а десятая часть погружается в процесс с головой. Треть опрошенных считают микроклимат в коллективе благоприятным и даже скучают по работе.

Ранее TagilCity.ru писала о советах по сохранению фигуры в новогодние каникулы.

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#Общество#Александра Логинова#Работа#Каникулы#Новогодние каникулы#Екатеринбург
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