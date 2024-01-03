74 водителя отстранены сотрудниками ГИБДД Свердловской области 2 января

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
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Updated Сегодня, 11:13
Мероприятия проводятся в дни каникул в вечерние и ночные часы, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Так например, в Серове произошло одно ДТП с участием двух иномарок, спровоцированное нетрезвым водителем. Результат алкотестирования показал 0,996 мг/л. Пострадавших в аварии не оказалось. Двумя часами ранее до этого был остановлен еще один водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Содержания алкоголя в крови показало 0,295 мг/л.
Всего в результате работы инспекторов, 2 января были отстранены 74 водителя, в том числе 29 находились за рулем в пьяном состоянии, из них пятеро были остановлены повторно. Отказались от процедуры медосвидетельствования также пять человек из выявленных.
В Нижнем Тагиле за три дня каникул отстранено 10 водителей, 8 из них управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.