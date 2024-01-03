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«Стоп контроль» выявил 29 нетрезвых водителей на Урале за сутки

74 водителя отстранены сотрудниками ГИБДД Свердловской области 2 января

3 января 2024, 11:13
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«Стоп контроль» выявил 29 нетрезвых водителей на Урале за сутки

Продолжаются профилактические рейды на дорогах Свердловской области, проводимые сотрудниками Госавтоинспекции.

Мероприятия проводятся в дни каникул в вечерние и ночные часы, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Так например, в Серове произошло одно ДТП с участием двух иномарок, спровоцированное нетрезвым водителем. Результат алкотестирования показал 0,996 мг/л. Пострадавших в аварии не оказалось. Двумя часами ранее до этого был остановлен еще один водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Содержания алкоголя в крови показало 0,295 мг/л.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Всего в результате работы инспекторов, 2 января были отстранены 74 водителя, в том числе 29 находились за рулем в пьяном состоянии, из них пятеро были остановлены повторно. Отказались от процедуры медосвидетельствования также пять человек из выявленных.

В Нижнем Тагиле за три дня каникул отстранено 10 водителей, 8 из них управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

Первый пошел: ГИБДД выявила двух пьяных водителей в Свердловской области
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