8 пьяных и 11 ДТП: итоги «Стоп контроля» в Нижнем Тагиле за три дня каникул

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В период с 31 декабря по 2 января зафиксировано 11 ДТП, в том числе одна авария на Серовском тракте с тремя пострадавшими, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Отстранены от управления автомобилем и ожидают решение суда 10 тагильчан: у двоих из них отсутствовали права, восемь — находились за рулем в нетрезвом состоянии. Всем нарушителям выписаны штрафы.
Напоминаем, до окончания новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят круглосуточные профилактические мероприятия во всех районах города в форме «Стоп-контроля».
Что делать, чтобы не лишиться прав управления, читайте в нашем материале.