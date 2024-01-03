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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

По итогам «Стоп-контроля» в Нижнем Тагиле отстранено 10 водителей

8 пьяных и 11 ДТП: итоги «Стоп контроля» в Нижнем Тагиле за три дня каникул

3 января 2024, 10:18
Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

По итогам «Стоп-контроля» в Нижнем Тагиле отстранено 10 водителей

Подведены итоги первых трех дней профилактического рейда, проводимого Госавтоинспекцией в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе.

В период с 31 декабря по 2 января зафиксировано 11 ДТП, в том числе одна авария на Серовском тракте с тремя пострадавшими, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Отстранены от управления автомобилем и ожидают решение суда 10 тагильчан: у двоих из них отсутствовали права, восемь — находились за рулем в нетрезвом состоянии. Всем нарушителям выписаны штрафы.

Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

Напоминаем, до окончания новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят круглосуточные профилактические мероприятия во всех районах города в форме «Стоп-контроля».

Что делать, чтобы не лишиться прав управления, читайте в нашем материале.

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