Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сироты школьниками в Нижнем Тагиле

Напомним, два брата неславянской внешности из школы №56 на Тагилстрое 29 декабря напали на девочку-сироту и мальчика на пешеходном переходе рядом с образовательным учреждением и избили их. По словам очевидцев, все это происходило на глазах матери хулиганов и она снимала все на видео. В результате школьница попала в больницу с черепно-мозговой травмой и травмой живота.