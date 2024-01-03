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Published Сегодня, 13:30

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Глава СК РФ проконтролирует дело об избиении девочки школьниками в Нижнем Тагиле

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сироты школьниками в Нижнем Тагиле

3 января 2024, 13:30
Фото: 1MI

Глава СК РФ проконтролирует дело об избиении девочки школьниками в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по факту избиения школьниками девочки-сироты в Нижнем Тагиле.

Исполняющему обязанности руководителя СК по Свердловской области Анатолию Надбитову необходимо предоставить Бастрыкину доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, два брата неславянской внешности из школы №56 на Тагилстрое 29 декабря напали на девочку-сироту и мальчика на пешеходном переходе рядом с образовательным учреждением и избили их. По словам очевидцев, все это происходило на глазах матери хулиганов и она снимала все на видео. В результате школьница попала в больницу с черепно-мозговой травмой и травмой живота.

Известны подробности драки над школьницей в Нижнем Тагиле
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