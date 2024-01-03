Да будет свет и вода. В Нижнем Тагиле вернули тепло в квартиры

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В настоящее время восстановлена подача горячей воды и теплоснабжения в жилые многоквартирные дома, расположенные по адресам: улица Жуковского, дома 10, 12, и 14. Также восстановлена подача тепла и воды по улице Восточный проезд, дома 11, 13, 15 и 17.
Об этом сообщает администрация Тагилстроевского района. Отмечено, что завершенные работы позволяют жителям указанных домов вновь пользоваться необходимыми услугами.
Ранее сообщалось, что несколько домов Краснотурьинска остались без света из-за фейерверка 1 января.