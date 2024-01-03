Да будет свет и вода. В Нижнем Тагиле вернули тепло в квартиры

В настоящее время восстановлена подача горячей воды и теплоснабжения в жилые многоквартирные дома, расположенные по адресам: улица Жуковского, дома 10, 12, и 14. Также восстановлена подача тепла и воды по улице Восточный проезд, дома 11, 13, 15 и 17.