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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:41

В Нижнем Тагиле в квартирах возобновили подачу тепла

Да будет свет и вода. В Нижнем Тагиле вернули тепло в квартиры

3 января 2024, 10:41

В Нижнем Тагиле в квартирах возобновили подачу тепла

Жителям Нижнего Тагила вернули свет и тепло после аварии.

В настоящее время восстановлена подача горячей воды и теплоснабжения в жилые многоквартирные дома, расположенные по адресам: улица Жуковского, дома 10, 12, и 14. Также восстановлена подача тепла и воды по улице Восточный проезд, дома 11, 13, 15 и 17.

Об этом сообщает администрация Тагилстроевского района. Отмечено, что завершенные работы позволяют жителям указанных домов вновь пользоваться необходимыми услугами.

Ранее сообщалось, что несколько домов Краснотурьинска остались без света из-за фейерверка 1 января.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Тепло#Свет#Екатеринбург#Энергия#Отключение электроэнергии#Временное отключение#Камилла Булгакова
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