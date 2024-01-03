Из Екатеринбурга до Верхотурья с 3 января запустят дополнительные электрички

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
По информации департамента информационной политика региона, дополнительные электрички позволят туристам области познакомиться с городом.
Поезда будут осуществлять поездки по выходным и в праздники. График движения поездов подготовлен так, чтобы жители могли провести день в Верхотурье и затем возвратиться в Екатеринбург вечером.
Сообщается, что поездка предоставит всем желающим возможность увидеть все памятники города.
Ранее сообщалось, что в единый тариф в Екатеринбурге внесены еще 12 станций.