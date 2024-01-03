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Updated Сегодня, 08:40

Из Екатеринбурга до Верхотурья с 3 января запустят дополнительные электрички

Из Екатеринбурга до Верхотурья с 3 января запустят дополнительные электрички

3 января 2024, 08:40
Фото: 1MI
Дополнительные электрички из Екатеринбурга в Верхотурье начали работать с 3 января в Свердловской области.

По информации департамента информационной политика региона, дополнительные электрички позволят туристам области познакомиться с городом.

Поезда будут осуществлять поездки по выходным и в праздники. График движения поездов подготовлен так, чтобы жители могли провести день в Верхотурье и затем возвратиться в Екатеринбург вечером.

Сообщается, что поездка предоставит всем желающим возможность увидеть все памятники города.

Ранее сообщалось, что в единый тариф в Екатеринбурге внесены еще 12 станций.

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#Общество#Транспорт#Свердловская область#Электричка#Общественный транспорт#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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