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Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Нижнем Тагиле расследуют причины нападения на 11-летнюю школьницу

Известны подробности драки над школьницей в Нижнем Тагиле

3 января 2024, 05:51
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле расследуют причины нападения на 11-летнюю школьницу

СК Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по причинению тяжкого вреда здоровью малолетней девочке.

Оказалось, что в конце декабря в результате драки пострадали двое детей — мальчик и девочка. Сообщалось, что девочка серьезно пострадала. Ей причинен сильный вред в результате побоев. Сейчас представители правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дела, проводят опросы свидетелей и родителей детей.

Сотрудники полиции сообщили, что 29 декабря поступило сообщение об инциденте. Известны все участники происшествия, все они являются школьниками пятого класса, ведется проверка.

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