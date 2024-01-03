Известны подробности драки над школьницей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Оказалось, что в конце декабря в результате драки пострадали двое детей — мальчик и девочка. Сообщалось, что девочка серьезно пострадала. Ей причинен сильный вред в результате побоев. Сейчас представители правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дела, проводят опросы свидетелей и родителей детей.
Сотрудники полиции сообщили, что 29 декабря поступило сообщение об инциденте. Известны все участники происшествия, все они являются школьниками пятого класса, ведется проверка.