Известны подробности драки над школьницей в Нижнем Тагиле

Оказалось, что в конце декабря в результате драки пострадали двое детей — мальчик и девочка. Сообщалось, что девочка серьезно пострадала. Ей причинен сильный вред в результате побоев. Сейчас представители правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дела, проводят опросы свидетелей и родителей детей.