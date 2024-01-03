Кошки vs Ёлки: видеонаблюдения подписчиков за своими питомцами в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Мы получили 31 отзыв под своей публикацией и 26 лайков. Четыре подписчика поделились записью. Прислали фото с питомцами в своих комментариях 15 подписчиков.
В большинстве случаев, люди пишут, что котики проявляют активный интерес, такой ответ оставили 18 читателей.
Пищевые и шугательные отношения, — пишет Марья Пивоварова.
Пятеро подписчиков судя по всему крайне недовольны поведением своего питомца в отношении новогоднего символа, а в одном случае усатый перегрыз провода гирлянды.
Наша елка уехала на мусорку после отношений с котом, — написала Елена Черемных.
Шесть пользователей написали, что коты игнорируют елку. Один комментатор указал, что у него никого нет.
Кот просто все контролирует, ёлку не трогает, — сообщает Алёнка Корнилова.
Думает, что главный наш подарочек это он, — оставила комментарий Ольга Бубнова.
Мы благодарим всех за проявленную активность, желаем праздничного настроения и предлагаем понаблюдать за котиками на этих видео, присланных нашими читателями.