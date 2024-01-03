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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Отношения котиков с елками засняли жители Нижнего Тагила

Кошки vs Ёлки: видеонаблюдения подписчиков за своими питомцами в Нижнем Тагиле

3 января 2024, 16:04
Фото: Ксения Ибрагимова

Отношения котиков с елками засняли жители Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru ранее задала вопрос читателям в социальной сети, в каких отношениях состоят их усатые питомцы с новогодней елкой. Запись собрала 12 тысяч просмотров.

Мы получили 31 отзыв под своей публикацией и 26 лайков. Четыре подписчика поделились записью. Прислали фото с питомцами в своих комментариях 15 подписчиков.

В большинстве случаев, люди пишут, что котики проявляют активный интерес, такой ответ оставили 18 читателей.

Пищевые и шугательные отношения, — пишет Марья Пивоварова.
Фото: Наталья Лямчева

Пятеро подписчиков судя по всему крайне недовольны поведением своего питомца в отношении новогоднего символа, а в одном случае усатый перегрыз провода гирлянды.

Фото: Олеся Раджабова-Иващенко
Наша елка уехала на мусорку после отношений с котом, — написала Елена Черемных.

Шесть пользователей написали, что коты игнорируют елку. Один комментатор указал, что у него никого нет.

Кот просто все контролирует, ёлку не трогает, — сообщает Алёнка Корнилова.
Фото: Ольга Бубнова
Думает, что главный наш подарочек это он, — оставила комментарий Ольга Бубнова.

Мы благодарим всех за проявленную активность, желаем праздничного настроения и предлагаем понаблюдать за котиками на этих видео, присланных нашими читателями.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Новый год#Новогодняя елка#Кошки#Люди#Коты#Питомцы#Екатеринбург#Новогодняя ель
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