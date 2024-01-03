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Published Сегодня, 15:40

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Мальчики в платьях выступали на новогоднем спектакле в гимназии Екатеринбурга

Мальчики в платьях: школу Екатеринбурга обвинили в ЛГБТ*-пропаганде из-за спектакля

3 января 2024, 15:40
Фото: 1MI

Мальчики в платьях выступали на новогоднем спектакле в гимназии Екатеринбурга

Скандал разразился в гимназии №104 в Екатеринбурге после новогоднего спектакля. Руководство начали обвинять в ЛГБТ*-пропаганде, так как по сценарию мальчикам пришлось переодеться в женские платья.

Фрагмент спектакля «Дом хрустальный» попал в социальные сети. После этого на руководство гимназии обрушились обвинения в ЛГБТ*-пропаганде. Однако в администрации Екатеринбурга отрицают это. Там заступились за театральную студию, которая существует уже более 25 лет и имеет много наград.

Переодевание объяснили тем, что постановка была посвящена известным фильмам отечественного и зарубежного производства. В данной сцене герои оказались в мюзикле «В джазе только девушки». Затем они путешествуют и по другим фильмам, например «Карнавальная ночь». Идея спектакля заключается в том, что с помощью дружбы можно преодолеть все трудности и не несет в себе пропаганду никаких нетрадиционных ценностей, пишет Е1.

Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге старшеклассники лицея №12 на последнем звонке исполнили танец, который посчитали ЛГБТ*-пропагандой. После этого завуч была понижена в должности.

* — деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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#Спектакль#Школьники#Скандал#ЛГБТ*#Платье#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Мальчики
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