Мальчики в платьях: школу Екатеринбурга обвинили в ЛГБТ*-пропаганде из-за спектакля

Фрагмент спектакля «Дом хрустальный» попал в социальные сети. После этого на руководство гимназии обрушились обвинения в ЛГБТ*-пропаганде. Однако в администрации Екатеринбурга отрицают это. Там заступились за театральную студию, которая существует уже более 25 лет и имеет много наград.



Переодевание объяснили тем, что постановка была посвящена известным фильмам отечественного и зарубежного производства. В данной сцене герои оказались в мюзикле «В джазе только девушки». Затем они путешествуют и по другим фильмам, например «Карнавальная ночь». Идея спектакля заключается в том, что с помощью дружбы можно преодолеть все трудности и не несет в себе пропаганду никаких нетрадиционных ценностей, пишет Е1.