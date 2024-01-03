Мальчики в платьях: школу Екатеринбурга обвинили в ЛГБТ*-пропаганде из-за спектакля

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Фрагмент спектакля «Дом хрустальный» попал в социальные сети. После этого на руководство гимназии обрушились обвинения в ЛГБТ*-пропаганде. Однако в администрации Екатеринбурга отрицают это. Там заступились за театральную студию, которая существует уже более 25 лет и имеет много наград.
Переодевание объяснили тем, что постановка была посвящена известным фильмам отечественного и зарубежного производства. В данной сцене герои оказались в мюзикле «В джазе только девушки». Затем они путешествуют и по другим фильмам, например «Карнавальная ночь». Идея спектакля заключается в том, что с помощью дружбы можно преодолеть все трудности и не несет в себе пропаганду никаких нетрадиционных ценностей, пишет Е1.
Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге старшеклассники лицея №12 на последнем звонке исполнили танец, который посчитали ЛГБТ*-пропагандой. После этого завуч была понижена в должности.
* — деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.