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Гастроэнтерологи назвали суточную норму употребления мандаринов

Не более 5 в сутки: эксперты назвали опасность переедания мандаринов

3 января 2024, 04:41
Фото: 1MI

Гастроэнтерологи назвали суточную норму употребления мандаринов

Неумеренное употребление мандаринов может вызывать раздражение и покраснение кожи. Причина в салициловой кислоте, присутствующей внутри цитрусовых.

Поэтому осторожность должны соблюдать аллергики и диабетики. Ведь высокое содержание внутри фруктозы способно поднять уровень сахара в крови. Также переедание фруктов может вызвать вздутие живота, изжогу и тошноту.

Поэтому согласно рекомендаций врачей-гастроэнтерологов, суточная норма употребления для взрослых составляет не более 5 штук, для ребенка — не более двух, сообщает LENTA.

Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала ряд медицинских рекомендаций при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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