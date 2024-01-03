Не более 5 в сутки: эксперты назвали опасность переедания мандаринов

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Поэтому осторожность должны соблюдать аллергики и диабетики. Ведь высокое содержание внутри фруктозы способно поднять уровень сахара в крови. Также переедание фруктов может вызвать вздутие живота, изжогу и тошноту.
Поэтому согласно рекомендаций врачей-гастроэнтерологов, суточная норма употребления для взрослых составляет не более 5 штук, для ребенка — не более двух, сообщает LENTA.
Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала ряд медицинских рекомендаций при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.