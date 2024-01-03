Не лишиться прав: сколько можно выпить алкоголя за столом без последствий

Но особо коварны крепкие напитки. Так например, после выпитой бутылки водки полная трезвость наступит только через 20 часов, это необходимо учитывать перед планированием поездки за рулем. Иначе на ближайшие два года можно стать пешеходом и лишиться около половины средней зарплаты по региону. К тому же лишенный прав обязан пересдать теоретический экзамен на знание ПДД.