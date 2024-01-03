Не лишиться прав: сколько можно выпить алкоголя за столом без последствий

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Почему так происходит? Люди не знают своей нормы или не рассчитали силы и возможности? Давайте разбираться вместе, сколько можно выпить за праздничным столом, чтобы не лишиться прав.
Продолжительность вывода продуктов алкоголя из организма человека зависит от нескольких факторов: масса тела, наличие хронических заболеваний, возраст и пол. При этом крепость напитка не имеет значение, пишет издание «Газета.ru».
Врачи-наркологи считают, что телом взрослого здорового мужчины возрастом до 60 лет и средним весом 75 кг за два часа перерабатывается около 20 граммов чистого спирта. У женщин процесс распада алкоголя происходит медленнее, так как их организм содержит воды на 10% больше.
Таким образом, теоретически одна бутылка пива объемом 0,5 литра и крепостью 4% через два часа на алкотестере должна показать ноль. А вот бутылка игристого «улетучится» уже за 9 часов.
Но особо коварны крепкие напитки. Так например, после выпитой бутылки водки полная трезвость наступит только через 20 часов, это необходимо учитывать перед планированием поездки за рулем. Иначе на ближайшие два года можно стать пешеходом и лишиться около половины средней зарплаты по региону. К тому же лишенный прав обязан пересдать теоретический экзамен на знание ПДД.
Напоминаем, на дорогах Нижнего Тагила проходит профилактический рейд.