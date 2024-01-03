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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Погибшего на СВО экс-генерала Екатеринбурга Трифонова отказывались брать воевать

Погибшего на СВО экс-главу УМВД Екатеринбурга Трифонова не хотели брать на фронт

3 января 2024, 13:27
Фото: 1MI

Погибшего на СВО экс-генерала Екатеринбурга Трифонова отказывались брать воевать

Осужденный за взятку в крупном размере бывший генерал и глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов погиб в зоне СВО. Однако его долгое время отказывались брать на фронт.

По словам адвоката экс-генерала, Игорь Трифонов заявил о своем желании участвовать в спецоперации весной 2023 года, однако ему отказывали и не заключали с ним контракт. Отправиться на СВО ему удалось только осенью, а погиб на фронте он в конце года.

При этом, семья Трифонова, которая живет в Нижнем Новгороде, собирается добиться оправдательного приговора для него, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, Игорь Трифонов был задержан в Москве по подозрению во взяточничестве от одного из банкиров столицы в сумме 7,5 миллиона рублей.

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