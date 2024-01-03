Погибшего на СВО экс-главу УМВД Екатеринбурга Трифонова не хотели брать на фронт

По словам адвоката экс-генерала, Игорь Трифонов заявил о своем желании участвовать в спецоперации весной 2023 года, однако ему отказывали и не заключали с ним контракт. Отправиться на СВО ему удалось только осенью, а погиб на фронте он в конце года.