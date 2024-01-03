Прилавки пусты. В Екатеринбурге пропал хлеб

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
По информации URA.RU, местные жители жалуются на дефицит хлеба в магазинах Екатеринбурга. В частности, хлеба нет как в обычных продуктовых, так и сетевых магазинах.
Один из екатеринбуржцев отметил, что прошел 9 магазинов и не смог найти хлеба.
Представители магазинов пока не комментировали происходящую ситуацию с хлебобулочными изделиями.
Вместе с тем подобная ситуация замечена и в других уральских регионах. Так, хлеба нет в Тюмени и Кургане.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области цена на яйца взлетела перед новым годом.