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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Екатеринбурге в магазинах исчез хлеб

Прилавки пусты. В Екатеринбурге пропал хлеб

3 января 2024, 08:12
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в магазинах исчез хлеб

Жители Екатеринбурга остались без хлеба в новогодние каникулы.

По информации URA.RU, местные жители жалуются на дефицит хлеба в магазинах Екатеринбурга. В частности, хлеба нет как в обычных продуктовых, так и сетевых магазинах.

Один из екатеринбуржцев отметил, что прошел 9 магазинов и не смог найти хлеба.
Представители магазинов пока не комментировали происходящую ситуацию с хлебобулочными изделиями.

Вместе с тем подобная ситуация замечена и в других уральских регионах. Так, хлеба нет в Тюмени и Кургане.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области цена на яйца взлетела перед новым годом.

Яйца и мясо разогнали рост цен в Свердловской области
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#Еда#Свердловская область#Дефицит#Хлеб#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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