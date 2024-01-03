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Перевозчика проверит прокуратура после продажи билетов в несуществующий вагон

Прокуратура проверит факт продажи билетов в поезда «Орлан» из Челябинска

3 января 2024, 04:42
Фото: 1MI

Перевозчика проверит прокуратура после продажи билетов в несуществующий вагон

Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту продажи билетов в несуществующий вагон поезда «Орлан» в Челябинске.

По результатам публикаций в СМИ, надзорное ведомство организовала работу по проверке всех обстоятельств случая. В ведомстве обещали дать правовую оценку перевозчика, сообщает URA.

Напоминаем, 2 января в фирменном электропоезде «Орлан», следовавшего из Челябинска в Екатеринбург, не досчитались одного вагона. В результате между пассажирами возникла давка и конфликт за места. В «СПК» клиентам обещали решить вопрос с компенсацией за допущенные неудобства.

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