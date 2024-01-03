Прокуратура проверит факт продажи билетов в поезда «Орлан» из Челябинска

Напоминаем, 2 января в фирменном электропоезде «Орлан», следовавшего из Челябинска в Екатеринбург, не досчитались одного вагона. В результате между пассажирами возникла давка и конфликт за места. В «СПК» клиентам обещали решить вопрос с компенсацией за допущенные неудобства.