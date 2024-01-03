«Сильно повредило голову»: водитель погиб в ДТП под Каменском-Уральском

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Изначально очевидцы сообщили, что водитель автомобиля Opel травмирован. Подоспевшие на место ДТП свидетели сразу вызвали МЧС и скорую помощь. Однако мужчина погиб.
Ему сильно повредило голову, — написал подписчик паблика «ЧП Каменск-Уральский».
В комментариях люди высказали слова соболезнования родным и близким погибшего.
Страшно и ужасно. Дай бог всем здоровья, — пишет Ольга З.
В ГИБДД пока не раскрыли подробности смертельной аварии.
Напомним, в конце декабря под Нижним Тагилом в ДТП погиб водитель автобуса. Семеро пассажиров общественного транспорта получили травмы.