tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Под Каменском-Уральском произошло смертельное ДТП

«Сильно повредило голову»: водитель погиб в ДТП под Каменском-Уральском

3 января 2024, 16:28
Фото: 1MI

Под Каменском-Уральском произошло смертельное ДТП

3 января рядом Каменском-Уральском по дороге в Катайск произошло смертельное ДТП. Погиб водитель автомобиля Opel.

Изначально очевидцы сообщили, что водитель автомобиля Opel травмирован. Подоспевшие на место ДТП свидетели сразу вызвали МЧС и скорую помощь. Однако мужчина погиб.

Ему сильно повредило голову, — написал подписчик паблика «ЧП Каменск-Уральский».

В комментариях люди высказали слова соболезнования родным и близким погибшего.

Страшно и ужасно. Дай бог всем здоровья, — пишет Ольга З.

В ГИБДД пока не раскрыли подробности смертельной аварии.

Напомним, в конце декабря под Нижним Тагилом в ДТП погиб водитель автобуса. Семеро пассажиров общественного транспорта получили травмы.

Автобус с пассажирами внутри влетел в грузовик на Серовском тракте. Водитель погиб
Узнать подробнее
Читайте также:
Есть погибший: смертельное ДТП произошло на Тюменском трактеСтали известны подробности массового смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — ТюменьСК начал проверку после смертельного ДТП с автобусом на Режевском тракте
#Происшествия#Транспорт#Каменск-Уральский#ДТП#Смерть#Автомобиль#Иномарка#Водитель#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Авария
Подпишитесь
Били руками и пинали: школьники при своей матери напали на сироту в Нижнем Тагиле
Вчера, 18:34
Цифра стремится к миллиону. Тагильчанка рассказала о тратах на лечение после ДТП
Сегодня, 13:11
У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска
Сегодня, 13:08
Скончался почетный гражданин Нижнего Тагила Леонид Матвеев
Сегодня, 13:56
Погибшего на СВО экс-главу УМВД Екатеринбурга Трифонова не хотели брать на фронт
Сегодня, 13:27
Стало известно, кого убили вечером 31 декабря у «Гринвича» в Екатеринбурге
Сегодня, 14:21