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В Нижнем Тагиле умер почетный гражданин города Леонид Матвеев

Скончался почетный гражданин Нижнего Тагила Леонид Матвеев

3 января 2024, 13:56
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле умер почетный гражданин города Леонид Матвеев

3 января в Нижнем Тагиле на 73-м году жизни скончался почетный гражданин города и Заслуженный машиностроитель России Леонид Матвеев.

Леонид Матвеев также являлся Заслуженным работником Уралвагонзавода, на предприятии он трудился 50 лет. Сначала он был электросварщиком, затем дослужился до начальника цеха рам и ферм. 20 лет своей трудовой деятельности тагильчанин возглавлял вагоносборочное производство Уралвагонзавода.

Коллеги отмечают, что высокий профессионализм позволил Леониду Матвееву обновить номенклатуру продукции Уралвагонзавода. Под его руководством произошли большие преобразования в цехах вагоносборочного производства. Кроме того, он уделял внимание и решению социальных вопросов. Например, с помощью Леонида Матвеева были улучшены жилищные условия сотрудников предприятия и закончено строительство базы отдыха.

Память об этом замечательном человеке, талантливом специалисте и руководителе, настоящем патриоте Уралвагонзавода и Нижнего Тагила будет всегда жить в сердцах заводчан, — сообщили на УВЗ.

Прощание с Леонидом Матвеевым пройдет в «Реквиеме» на улице Челюскинцев, 47 в 12.30 5 января.

Напомним, в ночь на 2 января в Екатеринбурге умер известный художник Лев Карнаухов. Ему было 76 лет.

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