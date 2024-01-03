Скончался почетный гражданин Нижнего Тагила Леонид Матвеев

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Леонид Матвеев также являлся Заслуженным работником Уралвагонзавода, на предприятии он трудился 50 лет. Сначала он был электросварщиком, затем дослужился до начальника цеха рам и ферм. 20 лет своей трудовой деятельности тагильчанин возглавлял вагоносборочное производство Уралвагонзавода.
Коллеги отмечают, что высокий профессионализм позволил Леониду Матвееву обновить номенклатуру продукции Уралвагонзавода. Под его руководством произошли большие преобразования в цехах вагоносборочного производства. Кроме того, он уделял внимание и решению социальных вопросов. Например, с помощью Леонида Матвеева были улучшены жилищные условия сотрудников предприятия и закончено строительство базы отдыха.
Память об этом замечательном человеке, талантливом специалисте и руководителе, настоящем патриоте Уралвагонзавода и Нижнего Тагила будет всегда жить в сердцах заводчан, — сообщили на УВЗ.
Прощание с Леонидом Матвеевым пройдет в «Реквиеме» на улице Челюскинцев, 47 в 12.30 5 января.
Напомним, в ночь на 2 января в Екатеринбурге умер известный художник Лев Карнаухов. Ему было 76 лет.