Скончался почетный гражданин Нижнего Тагила Леонид Матвеев

Леонид Матвеев также являлся Заслуженным работником Уралвагонзавода, на предприятии он трудился 50 лет. Сначала он был электросварщиком, затем дослужился до начальника цеха рам и ферм. 20 лет своей трудовой деятельности тагильчанин возглавлял вагоносборочное производство Уралвагонзавода.