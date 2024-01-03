Стало известно, кого убили вечером 31 декабря у «Гринвича» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
31 декабря южанин Джурабой назначил встречу с двумя одноклассниками в торговом центре. Один из них пришел с другом по имени Мубин. Когда компания вышла из здания, то между Джурабоем и Мубином завязалась драка. Один из оппонентов достал нож, а второй выхватил его и ударил соперника. В результате Мубин был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его.
Убийца уже задержан и дает признательные показания. Он заключен под стражу до 29 февраля. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в Нижнем Тагиле состоится суд над жителем Красноярска, который задушил, зарезал и выкинул в окно своего собутыльника.