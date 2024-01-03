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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В полиции рассказали подробности убийства у «Гринвича» в Екатеринбурге

Стало известно, кого убили вечером 31 декабря у «Гринвича» в Екатеринбурге

3 января 2024, 14:21
Фото: 1MI

В полиции рассказали подробности убийства у «Гринвича» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжается расследование об убийстве 26-летнего жителя Екатеринбурга у ТЦ «Гринвич». В полиции рассказали о деталях произошедшей трагедии.

31 декабря южанин Джурабой назначил встречу с двумя одноклассниками в торговом центре. Один из них пришел с другом по имени Мубин. Когда компания вышла из здания, то между Джурабоем и Мубином завязалась драка. Один из оппонентов достал нож, а второй выхватил его и ударил соперника. В результате Мубин был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его.

Убийца уже задержан и дает признательные показания. Он заключен под стражу до 29 февраля. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в Нижнем Тагиле состоится суд над жителем Красноярска, который задушил, зарезал и выкинул в окно своего собутыльника.

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