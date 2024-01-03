Тагильчанам напомнили о комендантском часе для детей

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Нижнем Тагиле в новогодние каникулы сотрудники правоохранительных органов проводят профилактическое мероприятие «Комендантский патруль». Они посещают семьи, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Родителям напоминают об ответственности за воспитание и содержанию детей, а также о том, что за угрозу их безопасности грозит административная и уголовная ответственность. Несовершеннолетним нельзя находиться одним в общественных местах с 22.00 до 6.00.
Тагильчан призвали не злоупотреблять алкоголем, быть внимательнее к своим детям, интересоваться их жизнью, а также тем, где они находятся. Кроме того, всем напомнили о правилах о правилах безопасного обращения с пиротехническими изделиями и огнем. Также полицейские поздравили детей с новым годом и вручили им подарки.
Напомним, в Екатеринбурге оштрафовали четверых родителей за то, что их дети гуляли по ночам и нарушили комендантский час.