Тагильчанам напомнили о комендантском часе для детей

Тагильчан призвали не злоупотреблять алкоголем, быть внимательнее к своим детям, интересоваться их жизнью, а также тем, где они находятся. Кроме того, всем напомнили о правилах о правилах безопасного обращения с пиротехническими изделиями и огнем. Также полицейские поздравили детей с новым годом и вручили им подарки.