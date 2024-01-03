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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Нижнем Тагиле проводится мероприятие «Комендантский патруль»

Тагильчанам напомнили о комендантском часе для детей

3 января 2024, 13:26
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле проводится мероприятие «Комендантский патруль»

Сотрудники правоохранительных органов напомнили жителям Нижнего Тагила о том, что детям нельзя находиться одним на улице в ночное время. Комендантский час в городе действует с 22.00 до 6.00.

В Нижнем Тагиле в новогодние каникулы сотрудники правоохранительных органов проводят профилактическое мероприятие «Комендантский патруль». Они посещают семьи, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Родителям напоминают об ответственности за воспитание и содержанию детей, а также о том, что за угрозу их безопасности грозит административная и уголовная ответственность. Несовершеннолетним нельзя находиться одним в общественных местах с 22.00 до 6.00.

Тагильчан призвали не злоупотреблять алкоголем, быть внимательнее к своим детям, интересоваться их жизнью, а также тем, где они находятся. Кроме того, всем напомнили о правилах о правилах безопасного обращения с пиротехническими изделиями и огнем. Также полицейские поздравили детей с новым годом и вручили им подарки.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, в Екатеринбурге оштрафовали четверых родителей за то, что их дети гуляли по ночам и нарушили комендантский час.

В Екатеринбурге изменится комендантский час для детей и подростков
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#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Рейд#Екатеринбург#Евгения Сафина#Комендантский час
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