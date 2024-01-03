Требуется медпомощь: В Нижнем Тагиле пропал мужчина

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Нижнем Тагиле ведутся поиски мужчины. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», 22 декабря прошлого года Селезнев Евгений Александрович исчез. Неизвестно, куда мужчина пошел и с кем он виделся, сейчас ведутся его поиски.
Сообщается, что у него худощавое телосложение, темно-русые волосы, а также карие глаза. В какой одежде был пропавший, не сообщается. Всех, кто может помочь или знает какую-либо информацию, просят связаться с поисковым отрядом.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пропал мальчик.