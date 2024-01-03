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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Нижнем Тагиле две недели ведутся поиски мужчины

Требуется медпомощь: В Нижнем Тагиле пропал мужчина

3 января 2024, 06:28

В Нижнем Тагиле две недели ведутся поиски мужчины

В Нижнем Тагиле почти две недели ведут поиски мужчины, которому нужна медицинская помощь.

В Нижнем Тагиле ведутся поиски мужчины. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», 22 декабря прошлого года Селезнев Евгений Александрович исчез. Неизвестно, куда мужчина пошел и с кем он виделся, сейчас ведутся его поиски.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Сообщается, что у него худощавое телосложение, темно-русые волосы, а также карие глаза. В какой одежде был пропавший, не сообщается. Всех, кто может помочь или знает какую-либо информацию, просят связаться с поисковым отрядом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пропал мальчик.

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