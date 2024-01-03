Цифра стремится к миллиону. Тагильчанка рассказала о тратах на лечение после ДТП

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В сентябре прошлого года Светлану, переходящую по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сбил пьяный водитель. Тагильчанка выжила, но получила тяжелые травмы конечностей. Спустя год, ей до сих пор тяжело ходить из-за несгибающихся коленей. Она прошла через несколько операций, реабилитацию, множество диагностических манипуляций, и часть из этого делалось на платной основе. В конце 2023 года Светлана решила посчитать, сколько ей пришлось потратить на лечение и восстановление.
Итак, за год я потратила (это цифра примерная, более точно будет подсчитано моим адвокатом) на лечение и восстановление порядка 725 тысяч рублей, — написала тагильчанка на своей странице в ВК.
В эту сумму вошли купленные пеленки и подгузники, средства для ухода за лежачим больным, услуги сиделки после операции, услуги перевозки для труднотранспортабельных пациентов, нахождение в реабилитационном центре и услуги реабилитолога, покупка ортезов, инвалидного кресла и специальной кровати, операция по удалению металлоконструкций, а также платные приемы врачей, диагностика (КТ, УЗИ) и множество дорогостоящих лекарств.
И это не последние траты Светланы на восстановление после ДТП. Как ранее она рассказывала в интервью TagilCity.ru, ей предстоят еще несколько операций и, скорее всего, они будут платными:
По прогнозам врачей, мне предстоит только на ноги еще не менее пяти операций. Скорее всего, это уже будет на платной основе. Даже не представляю, сколько это будет стоить. В Тагиле меня уже никто не примет, потому что очень сложный перелом. Ну, то есть операции такие здесь не делают, не проводят. Екатеринбург за меня тоже не берется. Остаются Курган, Чебоксары, Питер, но это все будет вылетать в копеечку. То есть еще года четыре не меньше, вся моя реабилитация и операции займут по времени.