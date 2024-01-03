Цифра стремится к миллиону. Тагильчанка рассказала о тратах на лечение после ДТП

В сентябре прошлого года Светлану, переходящую по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сбил пьяный водитель. Тагильчанка выжила, но получила тяжелые травмы конечностей. Спустя год, ей до сих пор тяжело ходить из-за несгибающихся коленей. Она прошла через несколько операций, реабилитацию, множество диагностических манипуляций, и часть из этого делалось на платной основе. В конце 2023 года Светлана решила посчитать, сколько ей пришлось потратить на лечение и восстановление.