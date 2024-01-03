У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Согласно расписанию автовокзала Нижнего Тагила, ежедневно в Висимо-Уткинск курсируют восемь автобусов с 07:05 до 16:45. Перевозку осуществляет ООО «Легион-НТ». Однако 1 и 2 января, по словам местных жителей, в поселок ушел лишь один — утренний. Остальные были отменены.
Это какое-то издевательство над людьми в новогодние праздники. У многих родня живет в Тагиле, а в первые дни года невозможно было уехать, — поделилась возмущением с TagilCity.ru тагильчанка Наталья.
3 января также были отменены шесть рейсов, два ушли. 4 января, все по тому же расписанию автовокзала, уйдут четыре автобуса из восьми, с 5 по 8 января — будут ходить уже шесть рейсов в день. Кроме того, в новогодние праздники перевозчик отменил часть рейсов до сел Маркова, Петрокаменское, Шумиха, поселков Висим, Уралец и Красноуральска.
На автовокзале журналисту TagilCity.ru подтвердили отмену рейсов до Висимо-Уткинска, сославшись на то, что сотрудники компании-перевозчика тоже отдыхают в новогодние праздники и к прежнему расписанию вернутся после 8 января. В самом же ООО «Легион-НТ» никто на звонок корреспондента не ответил.