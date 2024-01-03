У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска

3 января также были отменены шесть рейсов, два ушли. 4 января, все по тому же расписанию автовокзала, уйдут четыре автобуса из восьми, с 5 по 8 января — будут ходить уже шесть рейсов в день. Кроме того, в новогодние праздники перевозчик отменил часть рейсов до сел Маркова, Петрокаменское, Шумиха, поселков Висим, Уралец и Красноуральска.