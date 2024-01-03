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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Перевозчик в праздники отменил автобусные рейсы из Тагила до Висимо-Уткинска

У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска

3 января 2024, 13:08
Фото: Midjourney

Перевозчик в праздники отменил автобусные рейсы из Тагила до Висимо-Уткинска

В новогодние праздники резко сократилось количество автобусных рейсов из Нижнего Тагила до поселка Висимо-Уткинск. 1 и 2 января в населенный пункт уехал лишь один из восьми, которые стоят в расписании.

Согласно расписанию автовокзала Нижнего Тагила, ежедневно в Висимо-Уткинск курсируют восемь автобусов с 07:05 до 16:45. Перевозку осуществляет ООО «Легион-НТ». Однако 1 и 2 января, по словам местных жителей, в поселок ушел лишь один — утренний. Остальные были отменены.

Это какое-то издевательство над людьми в новогодние праздники. У многих родня живет в Тагиле, а в первые дни года невозможно было уехать, — поделилась возмущением с TagilCity.ru тагильчанка Наталья.

3 января также были отменены шесть рейсов, два ушли. 4 января, все по тому же расписанию автовокзала, уйдут четыре автобуса из восьми, с 5 по 8 января — будут ходить уже шесть рейсов в день. Кроме того, в новогодние праздники перевозчик отменил часть рейсов до сел Маркова, Петрокаменское, Шумиха, поселков Висим, Уралец и Красноуральска.

Расписание автобусов до Висимо-Уткинска 3 январяРасписание автобусов до Висимо-Уткинска 3 января
Расписание автобусов до Висимо-Уткинска 4 январяРасписание автобусов до Висимо-Уткинска 4 января
Расписание автобусов до Висимо-Уткинска 5 январяРасписание автобусов до Висимо-Уткинска 5 января
Расписание автобусов до Висимо-Уткинска 3 января
Фото: tagilcity.ru

На автовокзале журналисту TagilCity.ru подтвердили отмену рейсов до Висимо-Уткинска, сославшись на то, что сотрудники компании-перевозчика тоже отдыхают в новогодние праздники и к прежнему расписанию вернутся после 8 января. В самом же ООО «Легион-НТ» никто на звонок корреспондента не ответил.

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