В ГИБДД перечислили самые аварийные районы Екатеринбурга

В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что за последние пять лет 1 января постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия на определенных улицах. В частности, отмечается, что произошли 13 аварий, в которых пострадали более 10 человек пострадали, а один — умер.