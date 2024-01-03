В ГИБДД перечислили самые аварийные районы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что за последние пять лет 1 января постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия на определенных улицах. В частности, отмечается, что произошли 13 аварий, в которых пострадали более 10 человек пострадали, а один — умер.
Перечень аварийных улиц, где чаще всего возникают ДТП 1 января, включает Высоцкого, Проезжую, Шефскую и Полевской тракт. Наиболее распространенными причинами ДТП здесь являются управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также нарушение скоростного режима.
Ранее сообщалось, что водитель иномарки устроил ДТП на Урале, совершив сразу четыре правонарушения.