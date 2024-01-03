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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Самой аварийной улицей Екатеринбурга стала Краснолесье

В ГИБДД перечислили самые аварийные районы Екатеринбурга

3 января 2024, 09:48
Фото: Midjourney

Самой аварийной улицей Екатеринбурга стала Краснолесье

С момента наступления нового года в Екатеринбурге зафиксировано много дорожно-транспортных аварий.

В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что за последние пять лет 1 января постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия на определенных улицах. В частности, отмечается, что произошли 13 аварий, в которых пострадали более 10 человек пострадали, а один — умер.

Перечень аварийных улиц, где чаще всего возникают ДТП 1 января, включает Высоцкого, Проезжую, Шефскую и Полевской тракт. Наиболее распространенными причинами ДТП здесь являются управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также нарушение скоростного режима.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки устроил ДТП на Урале, совершив сразу четыре правонарушения.

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