В Госдуме РФ прокомментировали драку в школе Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В telegram-канале у депутата появилась запись с комментарием высказывания лидера диаспор Свердловской области Фаруха Мирзоева. Он заявил, что дети мигрантов ответят перед законом РФ, если данный факт будет доказан.
И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех, — написал в своем telegram-канале сам Николай.
Случай избиения школьницы двумя братьями в присутствии собственной матери получил огласку после публикации в социальных сетях. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял резонансное дело под личный контроль.
Напоминаем, 11-летняя девочка перед Новым Годом попала в хирургическое отделение тагильской больницы с тупой травмой живота и ЧМТ. Полиция Нижнего Тагила завела уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений.