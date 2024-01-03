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Депутат Госдумы высказался по факту избиения школьницы в Нижнем Тагиле

В Госдуме РФ прокомментировали драку в школе Нижнего Тагила

3 января 2024, 16:44
Фото: 1MI

Депутат Госдумы высказался по факту избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Депутат Государственной Думы РФ и двукратный чемпион мира по боксу Николай Валуев проявил интерес к истории с избиением девочки-сироты братьями-южанами в Нижнем Тагиле.

В telegram-канале у депутата появилась запись с комментарием высказывания лидера диаспор Свердловской области Фаруха Мирзоева. Он заявил, что дети мигрантов ответят перед законом РФ, если данный факт будет доказан.

И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех, — написал в своем telegram-канале сам Николай.

Случай избиения школьницы двумя братьями в присутствии собственной матери получил огласку после публикации в социальных сетях. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял резонансное дело под личный контроль.

Напоминаем, 11-летняя девочка перед Новым Годом попала в хирургическое отделение тагильской больницы с тупой травмой живота и ЧМТ. Полиция Нижнего Тагила завела уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений.

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