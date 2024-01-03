tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Ветер, снег и гололед: прогноз погоды по Нижнему Тагилу на 4 января

Ветер, снег и гололед: прогноз погоды по Нижнему Тагилу на 4 января

3 января 2024, 13:40
Фото: 1MI
На территории Свердловской области 4 января вырастет риск возникновения ЧС из-за неблагоприятных метеорологических явлений.

В Нижнем Тагиле вновь ожидается облачная погода и активный снегопад. Уровень осадков составит 7,4 мм. Направление ветра будет северо-восточное, скорость потока 2-3 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду. Геомагнитная активность нормализуется и атмосферное давление пойдет на спад. К 6 числу начнется плавное повышение температуры: днем потеплеет до -18 градусов, ночью термометр зафиксирует -24 градуса.

Прогноз погоды по Нижнему Тагиле на 4 январяПрогноз погоды по Нижнему Тагиле на 4 января
Прогноз погоды по Нижнему Тагиле на 4 январяПрогноз погоды по Нижнему Тагиле на 4 января
Прогноз погоды по Нижнему Тагиле на 3 дняПрогноз погоды по Нижнему Тагиле на 3 дня
Прогноз погоды по Нижнему Тагиле на 3 дняПрогноз погоды по Нижнему Тагиле на 3 дня
Прогноз погоды по Нижнему Тагиле на 10 днейПрогноз погоды по Нижнему Тагиле на 10 дней
Прогноз погоды по Нижнему Тагиле на 4 января
Фото: Gismeteo.ru

По региону ожидается температура воздуха ночью -28 градусов, в горах и низинах до -33, на севере местами ожидается сильный мороз до -42 градусов. Порывы ветра местами до 14 метров в секунду, сообщает МЧС.

На федеральных трассах и муниципальных дорогах из-за гололедных явлений и снежных заносов вырастет вероятность возникновения происшествий. На объектах ЖКХ возможно возникновение аварий. Рекомендовано организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и рассмотреть вопрос ограничения курсирования транспорта.

Из-за непогоды на Урале усилена работа медицинских и коммунальных служб
Узнать подробнее
Читайте также:
Да будет свет и вода. В Нижнем Тагиле вернули тепло в квартиры8 пьяных и 11 ДТП: итоги «Стоп контроля» в Нижнем Тагиле за три дня каникулВсего достаточно. Магазины Екатеринбурга ответили на слухи о нехватке продуктов«Внушительная сумма»: ищем владельца утерянного кошелька в центре Нижнего Тагила
#Общество#Нижний Тагил#Александра Логинова#Свердловская область#ГИБДД#Снег#Погода#Ветер#Прогноз#Прогноз погоды#Морозы#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь
Били руками и пинали: школьники при своей матери напали на сироту в Нижнем Тагиле
Вчера, 18:34
Цифра стремится к миллиону. Тагильчанка рассказала о тратах на лечение после ДТП
Сегодня, 13:11
У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска
Сегодня, 13:08
Скончался почетный гражданин Нижнего Тагила Леонид Матвеев
Сегодня, 13:56
Погибшего на СВО экс-главу УМВД Екатеринбурга Трифонова не хотели брать на фронт
Сегодня, 13:27
Стало известно, кого убили вечером 31 декабря у «Гринвича» в Екатеринбурге
Сегодня, 14:21