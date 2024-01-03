Ветер, снег и гололед: прогноз погоды по Нижнему Тагилу на 4 января

В Нижнем Тагиле вновь ожидается облачная погода и активный снегопад. Уровень осадков составит 7,4 мм. Направление ветра будет северо-восточное, скорость потока 2-3 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду. Геомагнитная активность нормализуется и атмосферное давление пойдет на спад. К 6 числу начнется плавное повышение температуры: днем потеплеет до -18 градусов, ночью термометр зафиксирует -24 градуса.