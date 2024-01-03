«Внушительная сумма»: ищем владельца утерянного кошелька в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В редакцию TagilCity.ru за помощью в поиске владельца обратилась подписчица, нашедшая внушительную сумму денег в центре Нижнего Тагила. Находка обнаружилась 27 декабря при уборке снега возле магазина спецодежды, на улице Строителей, 6.
Девушка не стала присваивать чужие деньги себе, понимая, что эти сбережения могли быть кредитными средствами или предназначаться для лечения.
Нашла на крыльце дома во время уборки снега. В полицию заявлять не стала из-за отсутствия опознавательных знаков, камер на улице тоже нет. Сумма-то внушительная. К тому же побоялась, что это все уйдет в никуда, поэтому данную информацию вместе с коллегами разместили в социальных сетях, — сообщает подписчица.
Тагильчанка готова отдать находку, если хозяин назовет сумму или точнее содержимое и приметы найденного предмета. Редакция просит откликнуться владельца кошелька.