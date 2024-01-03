tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

«Внушительная сумма»: ищем владельца утерянного кошелька в центре Нижнего Тагила

«Внушительная сумма»: ищем владельца утерянного кошелька в центре Нижнего Тагила

3 января 2024, 12:07
Фото: tagilcity.ru
Кошелек с солидной суммой денег был найден в центре Нижнего Тагила перед новогодними праздниками.

В редакцию TagilCity.ru за помощью в поиске владельца обратилась подписчица, нашедшая внушительную сумму денег в центре Нижнего Тагила. Находка обнаружилась 27 декабря при уборке снега возле магазина спецодежды, на улице Строителей, 6.

Фото найденного кошелькаФото найденного кошелька
Фото найденного кошелька
Фото: tagilcity.ru

Девушка не стала присваивать чужие деньги себе, понимая, что эти сбережения могли быть кредитными средствами или предназначаться для лечения.

Нашла на крыльце дома во время уборки снега. В полицию заявлять не стала из-за отсутствия опознавательных знаков, камер на улице тоже нет. Сумма-то внушительная. К тому же побоялась, что это все уйдет в никуда, поэтому данную информацию вместе с коллегами разместили в социальных сетях, — сообщает подписчица.

Тагильчанка готова отдать находку, если хозяин назовет сумму или точнее содержимое и приметы найденного предмета. Редакция просит откликнуться владельца кошелька.

«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Узнать подробнее
Читайте также:
«Она вся дрожит!»: спасенной от морозов собаке ищут хозяев в Нижнем ТагилеСобаки потерялись после запуска салютов в Нижнем ТагилеНи денег, ни праздника: родители выясняют на что потрачены деньги в Екатеринбурге
#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Деньги#Находка#Люди#Екатеринбург#Потеря#Потерявшиеся#Потерялись#Сумма#Потеря денег
Подпишитесь
Били руками и пинали: школьники при своей матери напали на сироту в Нижнем Тагиле
Вчера, 18:34
Они покоряли ТВ: попавшие на экраны телевизоров жители Нижнего Тагила в 2023 году
Сегодня, 05:16
Дети остались без елки, истории читателей TagilCity.ru и как не потерять собаку
Вчера, 17:51
«Она вся дрожит!»: спасенной от морозов собаке ищут хозяев в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:36
Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2023 год
Вчера, 05:09
Собаки потерялись после запуска салютов в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:19