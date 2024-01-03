Водитель иномарки устроил ДТП на Урале, совершив сразу четыре правонарушения

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:37
По сообщению Госавтоинспекции, водитель Chevrolet Lachetti не пропустил автомашину «Лада Калина», движущуюся по главной дороге, под управлением женщины.
В результате столкновения получили травмы водители и пассажиры обеих машин. Инспекторами установлено, что в иномарке люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Оба водителя по результатам экспертизы оказались трезвы.
В отношении водителя-нарушителя на месте аварии составлено 4 протокола за ряд нарушений. Сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее в Нижней Туре произошло столкновение автомобилей из-за нарушения приоритетности проезда.