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Четыре человека не были пристегнуты и пострадали при ДТП в Каменске-Уральском

Водитель иномарки устроил ДТП на Урале, совершив сразу четыре правонарушения

3 января 2024, 04:37
Фото: Управление Госавтоинспекции

Четыре человека не были пристегнуты и пострадали при ДТП в Каменске-Уральском

Еще одна авария, связанная с нарушением правил очередности проезда и неприменения ремней безопасности, произошла в Свердловской области 2 января.

По сообщению Госавтоинспекции, водитель Chevrolet Lachetti не пропустил автомашину «Лада Калина», движущуюся по главной дороге, под управлением женщины.

В результате столкновения получили травмы водители и пассажиры обеих машин. Инспекторами установлено, что в иномарке люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Оба водителя по результатам экспертизы оказались трезвы.

Фото: Управление Госавтоинспекции

В отношении водителя-нарушителя на месте аварии составлено 4 протокола за ряд нарушений. Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Нижней Туре произошло столкновение автомобилей из-за нарушения приоритетности проезда.

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